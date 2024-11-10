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كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية"

توقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة آثارها في القطاع الغربي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ تشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار في القطاع الغربي".

وأضاف: "من المفارقات أن درجة الحرارة الصغرى في #جدة و #جازان أمس (26م) أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية، أي إن الظهر في الشمال أبرد من الفجر في جدة وجازان".

الدكتور عبدالله المسند السحب الركامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ تشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار في القطاع الغربي".

وأضاف: "من المفارقات أن درجة الحرارة الصغرى في #جدة و #جازان أمس (26م) أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية، أي إن الظهر في الشمال أبرد من الفجر في جدة وجازان".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:41 AM

كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية"

توقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة آثارها في القطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ تشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار في القطاع الغربي".

وأضاف: "من المفارقات أن درجة الحرارة الصغرى في #جدة و #جازان أمس (26م) أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية، أي إن الظهر في الشمال أبرد من الفجر في جدة وجازان".

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