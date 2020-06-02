سلطان الذيابي يُرزق بـ"خالد"

رُزق الزميل سلطان بن سعد الذيابي، أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء الاثنين، بمولود أسماه "خالد".



وسأل "الذيابي" الله أن يجعل ابنه من مواليد السعادة وحَفَظة كتابه وينبته نباتًا حسنًا.