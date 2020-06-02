رُزق الزميل سلطان بن سعد الذيابي، أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء الاثنين، بمولود أسماه "خالد".
وسأل "الذيابي" الله أن يجعل ابنه من مواليد السعادة وحَفَظة كتابه وينبته نباتًا حسنًا.
سلطان الذيابي يُرزق بـ"خالد"
رُزق الزميل سلطان بن سعد الذيابي، أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء الاثنين، بمولود أسماه "خالد".
وسأل "الذيابي" الله أن يجعل ابنه من مواليد السعادة وحَفَظة كتابه وينبته نباتًا حسنًا.
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سلطان الذيابي يُرزق بـ"خالد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02
رُزق الزميل سلطان بن سعد الذيابي، أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء الاثنين، بمولود أسماه "خالد".
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:29 PM
سلطان الذيابي يُرزق بـ"خالد"
رُزق الزميل سلطان بن سعد الذيابي، أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء الاثنين، بمولود أسماه "خالد".
وسأل "الذيابي" الله أن يجعل ابنه من مواليد السعادة وحَفَظة كتابه وينبته نباتًا حسنًا.
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