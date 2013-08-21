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"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": بإمكان الفئة العمرية فوق 70 سنة التطعيم في المنزل

قالت: حفاظًا على سلامتهم وللحد من عبء عناء التوجه إلى المراكز

‬ أكدت وزارة الصحة أنه يمكن الآن للفئة العمرية التي تبلغ 70 سنة فأكثر، الاستفادة من خدمة الحصول على التطعيم في المنزل.

ونشرت الوزارة صورة لأبو خالد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي تم تحصينه بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: هي خدمة أطلقتها وزارة الصحة؛ حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتابعت: تعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها (الصحة).

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"الصحة": بإمكان الفئة العمرية فوق 70 سنة التطعيم في المنزل
سبق

‬ أكدت وزارة الصحة أنه يمكن الآن للفئة العمرية التي تبلغ 70 سنة فأكثر، الاستفادة من خدمة الحصول على التطعيم في المنزل.

ونشرت الوزارة صورة لأبو خالد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي تم تحصينه بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: هي خدمة أطلقتها وزارة الصحة؛ حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتابعت: تعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها (الصحة).

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:55 PM

"الصحة": بإمكان الفئة العمرية فوق 70 سنة التطعيم في المنزل

قالت: حفاظًا على سلامتهم وللحد من عبء عناء التوجه إلى المراكز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ أكدت وزارة الصحة أنه يمكن الآن للفئة العمرية التي تبلغ 70 سنة فأكثر، الاستفادة من خدمة الحصول على التطعيم في المنزل.

ونشرت الوزارة صورة لأبو خالد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي تم تحصينه بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: هي خدمة أطلقتها وزارة الصحة؛ حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتابعت: تعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها (الصحة).

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