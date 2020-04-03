"الإرشاد الأسري" بمكة تحصن الأسر بالدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا

بحضور أكثر من 200 مشارك في محاضرة عن بعد من خلال منصة الجمعية

نفذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة محاضرة " الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" بحضور أكثر من مئتي مشارك.

وفي التفاصيل، تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تعتزم الجمعية تنفيذها لمساندة الأفراد والأسر لتحقيق التوازن النفسي والاستقرار الأسري في المجتمع والصمود ضد تداعيات جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجمعية المستشار جزاء المطيري أن مواجهة وباء كورونا واجب وطني تحتمه علينا مسؤوليتنا الدينية والوطنية، ولأن الجمعية متخصصة في المجال الأسري والنفسي؛ فإننا نجد أنه من الواجب علينا مساندة ودعم الأفراد والأسر الذين تأثروا نفسياً واجتماعياً بهذا الوباء.

وكشف "المطيري" أن مبادرة الجمعية تعمل على تقديم محاضرات تحت مسمى "الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" لمختصين في العلاج النفسي والأسري، وتشتمل المحاضرات على أهم النقاط التي تحتاجها الأسرة في هذه الظروف، وأن جميع المحاضرات يتم تقديمها عن بعد من خلال منصة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي وهي لا تتطلب أكثر من الدخول على رابط المنصة والحضور والاستماع والمشاركة في بث مباشر، ويستطيع من يرغب في الحضور الحصول على رابط المنصة والإعلان عن مواعيد المحاضرات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، ومراكز الأحياء.

وقال المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي إن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة "الدعم النفسي" لأكبر عدد من الأسر في منطقة مكة المكرمة، وتقديم أهم الجوانب النفسية التي تحتاجها الأسرة؛ لتكون أكثر قوة واتزاناً في مواجهة هذا الوباء، كذلك مد يد العون للأسر وتمكينها من التعامل مع ظروف هذه المرحلة، بالإضافة إلى حل الصراعات والمشكلات النفسية والأسرية التي قد تنشأ في مثل هذه الظروف، وتهدف المبادرة أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات للأسر المحتاجة للدعم المتخصص وإحالتها إلى المختصين لدعمهم ومساعدتهم لتجاوز مشكلاتهم.

يذكر أن جمعية الإرشاد النفسي والأسري أطلقت مبادرة بتشكيل فريق تطوعي يضم أكثر من 100 مختص وأكاديمي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل تطورات فيروس كورونا وتأثيره العالمي.