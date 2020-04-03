النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرشاد الأسري" بمكة تحصن الأسر بالدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا

بحضور أكثر من 200 مشارك في محاضرة عن بعد من خلال منصة الجمعية

نفذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة محاضرة " الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" بحضور أكثر من مئتي مشارك.

وفي التفاصيل، تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تعتزم الجمعية تنفيذها لمساندة الأفراد والأسر لتحقيق التوازن النفسي والاستقرار الأسري في المجتمع والصمود ضد تداعيات جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجمعية المستشار جزاء المطيري أن مواجهة وباء كورونا واجب وطني تحتمه علينا مسؤوليتنا الدينية والوطنية، ولأن الجمعية متخصصة في المجال الأسري والنفسي؛ فإننا نجد أنه من الواجب علينا مساندة ودعم الأفراد والأسر الذين تأثروا نفسياً واجتماعياً بهذا الوباء.

وكشف "المطيري" أن مبادرة الجمعية تعمل على تقديم محاضرات تحت مسمى "الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" لمختصين في العلاج النفسي والأسري، وتشتمل المحاضرات على أهم النقاط التي تحتاجها الأسرة في هذه الظروف، وأن جميع المحاضرات يتم تقديمها عن بعد من خلال منصة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي وهي لا تتطلب أكثر من الدخول على رابط المنصة والحضور والاستماع والمشاركة في بث مباشر، ويستطيع من يرغب في الحضور الحصول على رابط المنصة والإعلان عن مواعيد المحاضرات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، ومراكز الأحياء.

وقال المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي إن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة "الدعم النفسي" لأكبر عدد من الأسر في منطقة مكة المكرمة، وتقديم أهم الجوانب النفسية التي تحتاجها الأسرة؛ لتكون أكثر قوة واتزاناً في مواجهة هذا الوباء، كذلك مد يد العون للأسر وتمكينها من التعامل مع ظروف هذه المرحلة، بالإضافة إلى حل الصراعات والمشكلات النفسية والأسرية التي قد تنشأ في مثل هذه الظروف، وتهدف المبادرة أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات للأسر المحتاجة للدعم المتخصص وإحالتها إلى المختصين لدعمهم ومساعدتهم لتجاوز مشكلاتهم.

يذكر أن جمعية الإرشاد النفسي والأسري أطلقت مبادرة بتشكيل فريق تطوعي يضم أكثر من 100 مختص وأكاديمي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل تطورات فيروس كورونا وتأثيره العالمي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الإرشاد الأسري" بمكة تحصن الأسر بالدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا
سبق

نفذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة محاضرة " الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" بحضور أكثر من مئتي مشارك.

وفي التفاصيل، تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تعتزم الجمعية تنفيذها لمساندة الأفراد والأسر لتحقيق التوازن النفسي والاستقرار الأسري في المجتمع والصمود ضد تداعيات جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجمعية المستشار جزاء المطيري أن مواجهة وباء كورونا واجب وطني تحتمه علينا مسؤوليتنا الدينية والوطنية، ولأن الجمعية متخصصة في المجال الأسري والنفسي؛ فإننا نجد أنه من الواجب علينا مساندة ودعم الأفراد والأسر الذين تأثروا نفسياً واجتماعياً بهذا الوباء.

وكشف "المطيري" أن مبادرة الجمعية تعمل على تقديم محاضرات تحت مسمى "الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" لمختصين في العلاج النفسي والأسري، وتشتمل المحاضرات على أهم النقاط التي تحتاجها الأسرة في هذه الظروف، وأن جميع المحاضرات يتم تقديمها عن بعد من خلال منصة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي وهي لا تتطلب أكثر من الدخول على رابط المنصة والحضور والاستماع والمشاركة في بث مباشر، ويستطيع من يرغب في الحضور الحصول على رابط المنصة والإعلان عن مواعيد المحاضرات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، ومراكز الأحياء.

وقال المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي إن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة "الدعم النفسي" لأكبر عدد من الأسر في منطقة مكة المكرمة، وتقديم أهم الجوانب النفسية التي تحتاجها الأسرة؛ لتكون أكثر قوة واتزاناً في مواجهة هذا الوباء، كذلك مد يد العون للأسر وتمكينها من التعامل مع ظروف هذه المرحلة، بالإضافة إلى حل الصراعات والمشكلات النفسية والأسرية التي قد تنشأ في مثل هذه الظروف، وتهدف المبادرة أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات للأسر المحتاجة للدعم المتخصص وإحالتها إلى المختصين لدعمهم ومساعدتهم لتجاوز مشكلاتهم.

يذكر أن جمعية الإرشاد النفسي والأسري أطلقت مبادرة بتشكيل فريق تطوعي يضم أكثر من 100 مختص وأكاديمي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل تطورات فيروس كورونا وتأثيره العالمي.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:51 PM

"الإرشاد الأسري" بمكة تحصن الأسر بالدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا

بحضور أكثر من 200 مشارك في محاضرة عن بعد من خلال منصة الجمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
112

نفذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة محاضرة " الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" بحضور أكثر من مئتي مشارك.

وفي التفاصيل، تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تعتزم الجمعية تنفيذها لمساندة الأفراد والأسر لتحقيق التوازن النفسي والاستقرار الأسري في المجتمع والصمود ضد تداعيات جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجمعية المستشار جزاء المطيري أن مواجهة وباء كورونا واجب وطني تحتمه علينا مسؤوليتنا الدينية والوطنية، ولأن الجمعية متخصصة في المجال الأسري والنفسي؛ فإننا نجد أنه من الواجب علينا مساندة ودعم الأفراد والأسر الذين تأثروا نفسياً واجتماعياً بهذا الوباء.

وكشف "المطيري" أن مبادرة الجمعية تعمل على تقديم محاضرات تحت مسمى "الدعم النفسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد" لمختصين في العلاج النفسي والأسري، وتشتمل المحاضرات على أهم النقاط التي تحتاجها الأسرة في هذه الظروف، وأن جميع المحاضرات يتم تقديمها عن بعد من خلال منصة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي وهي لا تتطلب أكثر من الدخول على رابط المنصة والحضور والاستماع والمشاركة في بث مباشر، ويستطيع من يرغب في الحضور الحصول على رابط المنصة والإعلان عن مواعيد المحاضرات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، ومراكز الأحياء.

وقال المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي إن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة "الدعم النفسي" لأكبر عدد من الأسر في منطقة مكة المكرمة، وتقديم أهم الجوانب النفسية التي تحتاجها الأسرة؛ لتكون أكثر قوة واتزاناً في مواجهة هذا الوباء، كذلك مد يد العون للأسر وتمكينها من التعامل مع ظروف هذه المرحلة، بالإضافة إلى حل الصراعات والمشكلات النفسية والأسرية التي قد تنشأ في مثل هذه الظروف، وتهدف المبادرة أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات للأسر المحتاجة للدعم المتخصص وإحالتها إلى المختصين لدعمهم ومساعدتهم لتجاوز مشكلاتهم.

يذكر أن جمعية الإرشاد النفسي والأسري أطلقت مبادرة بتشكيل فريق تطوعي يضم أكثر من 100 مختص وأكاديمي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل تطورات فيروس كورونا وتأثيره العالمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,503
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,866

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة