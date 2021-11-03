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الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها في قصف مغربي

وقع على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة جزائريين قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه "في الفاتح من نوفمبر تعرض ثلاثة رعايا جزائريين للاغتيال في قصف لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة".

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الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها في قصف مغربي
سبق

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة جزائريين قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه "في الفاتح من نوفمبر تعرض ثلاثة رعايا جزائريين للاغتيال في قصف لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة".

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
05:35 PM

الجزائر تعلن مقتل 3 من مواطنيها في قصف مغربي

وقع على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة جزائريين قُتلوا في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه "في الفاتح من نوفمبر تعرض ثلاثة رعايا جزائريين للاغتيال في قصف لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة".

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