جامعة الإمام تعلّق الدراسة غدًا

أعلنت جامعة الإمام تعليق الدراسة يوم غد الأحد، وقالت: "نظرًا للتقلبات الجوية على مدينة الرياض الليلة، ولما ورد من الجهات المختصة، وحرصًا على أبنائه وبناته، فقد وجّه معالي مدير جامعة الإمام

أ.د. سليمان أبا الخيل بتعليق الدراسة غدًا الأحد للطلاب والطالبات في الكليات والمعاهد العلمية والدراسات العليا المسائية".