النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة"

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الـ6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة"
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
08:49 AM

"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة"

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الـ6 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,037

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,500
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,203
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة