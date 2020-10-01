وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 08:49 AM

"العيص ووادي الفرع"... تنبيه من الأرصاد والحالة "ماطرة" نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الـ6 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم، تضمنت أمطارًا رعدية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.