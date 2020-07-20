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بعد انفراد "سبق" بالواقعة.. "الدوسري" يستلم مركبة جديدة من رجل أعمال بالأفلاج

عدد من الأهالي قدَّموا له مبالغ مالية.. ومحال تجارية منحته قسائم شرائية وخدمات مجانية

استلم الشاب أنس الدوسري قبل قليل مركبة جديدة حديثة الصنع من رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني، سلَّمها له مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح.

ولقي موقف الدوسري النبيل الذي انفردت "سبق" بنشره تفاعلاً مجتمعيًّا من أهالي المحافظة؛ إذ وعد رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بتقديم سيارة للشاب أنس، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان تأمين وظيفة له في أحد المحال التجارية، فيما قدم له العديد من الأهالي مبالغ مالية، وأعلنت الكثير من المحال التجارية تقديم قسائم شرائية وخدمات مجانية وهدايا قيمة له.

وكانت غيرة الشاب أنس الدوسري قد دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي، يعمل معه بأحد محال الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات؛ لتباشر دوريات شرطة محافظة الأفلاج، بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، وتم الرجوع لكاميرا المحل للتأكد من صحة الواقعة قبل تحويل المتهم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

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بعد انفراد "سبق" بالواقعة.. "الدوسري" يستلم مركبة جديدة من رجل أعمال بالأفلاج
سبق

استلم الشاب أنس الدوسري قبل قليل مركبة جديدة حديثة الصنع من رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني، سلَّمها له مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح.

ولقي موقف الدوسري النبيل الذي انفردت "سبق" بنشره تفاعلاً مجتمعيًّا من أهالي المحافظة؛ إذ وعد رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بتقديم سيارة للشاب أنس، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان تأمين وظيفة له في أحد المحال التجارية، فيما قدم له العديد من الأهالي مبالغ مالية، وأعلنت الكثير من المحال التجارية تقديم قسائم شرائية وخدمات مجانية وهدايا قيمة له.

وكانت غيرة الشاب أنس الدوسري قد دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي، يعمل معه بأحد محال الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات؛ لتباشر دوريات شرطة محافظة الأفلاج، بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، وتم الرجوع لكاميرا المحل للتأكد من صحة الواقعة قبل تحويل المتهم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:25 PM

بعد انفراد "سبق" بالواقعة.. "الدوسري" يستلم مركبة جديدة من رجل أعمال بالأفلاج

عدد من الأهالي قدَّموا له مبالغ مالية.. ومحال تجارية منحته قسائم شرائية وخدمات مجانية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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4,156

استلم الشاب أنس الدوسري قبل قليل مركبة جديدة حديثة الصنع من رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني، سلَّمها له مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح.

ولقي موقف الدوسري النبيل الذي انفردت "سبق" بنشره تفاعلاً مجتمعيًّا من أهالي المحافظة؛ إذ وعد رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بتقديم سيارة للشاب أنس، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان تأمين وظيفة له في أحد المحال التجارية، فيما قدم له العديد من الأهالي مبالغ مالية، وأعلنت الكثير من المحال التجارية تقديم قسائم شرائية وخدمات مجانية وهدايا قيمة له.

وكانت غيرة الشاب أنس الدوسري قد دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي، يعمل معه بأحد محال الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات؛ لتباشر دوريات شرطة محافظة الأفلاج، بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، وتم الرجوع لكاميرا المحل للتأكد من صحة الواقعة قبل تحويل المتهم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

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