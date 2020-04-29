ترقية "دلال الرويضان" لرتبة "وكيل رقيب"

أصدر مدير عام الجوازات قراراً بترقية العريف دلال محمد سعد الرويضان، إلى رتبة "وكيل رقيب" بجوازات مطار الملك خالد الدولي.

وعبّرت "الرويضان" عن شكرها لمدير عام الجوازات، ولولاة الأمر بهذه الثقة، مُعتبرة هذه الترقية حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد خدمةً للدين ثم الملك والوطن.