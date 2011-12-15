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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب الصباح الباكر على سواحل الشرقية والبحر الأحمر وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية، وكذلك البحر الأحمر، ومنطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية، وكذلك البحر الأحمر، ومنطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب الصباح الباكر على سواحل الشرقية والبحر الأحمر وتبوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية، وكذلك البحر الأحمر، ومنطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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