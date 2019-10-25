"خبير رقمي": مشاركة المملكة الفاعلة في أسبوع جايتكس أنتجت حلولاً ابتكارية مطورة

"العُمري": بعدما كنا مقلدين أصبحنا اليوم مبدعين وناشرين لكل جديد في مجال التقنية

أكد الخبير في مجال التحول الرقمي، المهندس بدر عبدالله العُمري، أن مشاركة المملكة بوزاراتها وشركاتها التقنية من كلا القطاعين العام والخاص في أسبوع جايتكس للتقنية بدبي 2021، تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي من خلال الكشف عن رؤاها الجديدة واستكشاف الأفكار المبتكرة مما يسهم في تبنّي التقنيات الذكية التي تساعدهم على التقدّم والنجاح في جميع المجالات، على سبيل المثال لا الحصر، في المجال المالي الفني والصحي واللوجستي والتجاري والتأمين والنقل وغيرها من المجالات الأخرى.

وأضاف العُمري، أن مشاركة المملكة أنتجت عدة حلول تقنية وخدمات إلكترونية مطورة بأيدي سعودية لتكون محط انظار العالم، فبعدما كنا مقلدين في السابق أصبحنا اليوم مبدعين ناقلين للإبداع والمعرفة وناشرين لكل ما هو جديد في عالم التقنية.

وتابع، لا ننسى أيضاً الحضور اللافت لشريحة رواد الأعمال والشركات الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة في المعرض باستعراض عديد من المشاريع الرائعة التي سيتم تبنيها لتكون ضمن المشاريع الكبيرة في المستقبل القريب بتقديم الدعم المالي والتقني لها من قِبل المهتمين في هذا المجال سواء داخلياً او خارجياً.

ولفت العُمري، إلى أن المملكة تقدمت في مؤشر التنافسية وكذلك مؤشر البنك الدولي عدة مراتب ونطمح أن نكون من ضمن الخمسة الأوائل بما تم استحداثه من تقنيات جديدة لتضاهي دول العالم الذين سبقوها في هذا المجال وتفتح لهم أبواب الشراكة بتبادل المعرفة لكي نستمر ونتطور أكثر فأكثر، ولكي تكون السعودية قائدة في هذا المجال.

وأضاف، أنه استمراراً لهذا التوجّه تستعد المملكة قريبا لإقامة مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسخته الثانية والذي يجمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بحضور الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين ورجال الأعمال من رواد العلم في الذكاء الاصطناعي؛ لاستلهام وتمكين رؤى المستقبل، والتفكير في أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات اليومية وتطبيقها كافة، مما سوف ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمواطن والمقيم باستخدام كل ما هو سهل ويسير للوصول إلى أعلى درجات السعادة.

وختم العُمري بقوله: "ما كنا نفتقده بالأمس أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وروتيناً دارجاً نعيشه وأكبر دليل على ذلك تجربتنا الأخيرة خلال الجائحة؛ فالمملكة لم تتأثر بشكل كبير مقارنة بدول العالم العظمى لأننا نبني الآن لنسعد غداً، ونخطط لكل ما هو جديد في المستقبل لنكون على أهبة الاستعداد لنواصل التقدم بثبات نحو القمة، حفظ الله بلدنا وحكومتنا وشعبنا، ومن نجاح إلى نجاح، بإذن الله.