"عمل الأفلاج" يضبط مقيمًا خالف قرار توطين الاتصالات ويقرر ترحيله

اعترف بامتهان صيانة الجوال وفرضت عليه غرامة قدرها 20 ألف ريال

باشرت الفرق التفتيشية بمكتب عمل الأفلاج بلاغًا بشأن مخالفة مقيم لقرار توطين الاتصالات امتهن صيانة الجوال في منزله الخاص.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن فرق التفتيش بمكتب العمل في محافظة الأفلاج نجحت مساء اليوم الثلاثاء، وبمساندة من الجهات الأمنية في ضبط مقيم خالف قرار توطين الاتصالات، واعترف بامتهان صيانة الجوال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفرض عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، والعمل جارٍ على ترحيله.

ويقوم عمل الأفلاج بجولات ميدانية صباحية ومسائية ساهمت في التصدي لمحاولة تحايل العمالة لقرارات التوطين وساعدت المواطنين رجالاً ونساءً في الدخول في سوق العمل بالمحافظة.

وفي سياق متصل، حصل مكتب عمل الأفلاج على تحقيق نسبة ١٠٠ ٪ في رضا العملاء خلال شهر فبراير الحالي.



