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"مدني الطائف" يحذِّر من خطورة الألعاب النارية في العيد

دعا الآباء والأمهات إلى التشديد على أبنائهم بعدم شرائها

حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية.

وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.

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"مدني الطائف" يحذِّر من خطورة الألعاب النارية في العيد
سبق

حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية.

وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
01:30 AM

"مدني الطائف" يحذِّر من خطورة الألعاب النارية في العيد

دعا الآباء والأمهات إلى التشديد على أبنائهم بعدم شرائها

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
373

حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية.

وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.

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