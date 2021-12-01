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عصر اليوم.. "الصحة" تعقد مؤتمراً صحفياً استثنائياً بخصوص متحور "أوميكرون"

الوزارة كشفت اليوم عن رصد حالة إصابة بالسلالة لمواطن قادم من شمال إفريقيا

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها سوف تعقد مؤتمر صحفياً استثنائياً لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بخصوص متحور (أوميكرون)، اليوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة، عن رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصّي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكلٍ مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عصر اليوم.. "الصحة" تعقد مؤتمراً صحفياً استثنائياً بخصوص متحور "أوميكرون"
سبق

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها سوف تعقد مؤتمر صحفياً استثنائياً لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بخصوص متحور (أوميكرون)، اليوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة، عن رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصّي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكلٍ مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:03 PM

عصر اليوم.. "الصحة" تعقد مؤتمراً صحفياً استثنائياً بخصوص متحور "أوميكرون"

الوزارة كشفت اليوم عن رصد حالة إصابة بالسلالة لمواطن قادم من شمال إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها سوف تعقد مؤتمر صحفياً استثنائياً لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) بخصوص متحور (أوميكرون)، اليوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة، عن رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصّي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكلٍ مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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