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عقب المتداول.. "توكلنا": تصاريح التجول باقيةٌ في حال إعادة الحظر لا قدر الله

في رد على استفسار حول الرسالة المتداولة بشأن إضافة تصريح "حظر التجول"

أكد تطبيق "توكلنا" أن خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول، باقية عبر "توكلنا" في حال إعادة منع التجول لا قدر الله.

جاء ذلك في رد على استفسار حول الرسالة المتداولة بأن تطبيق "توكلنا" أضاف تصريح "حظر التجول" في التطبيق؛ وهو ما كشفه التطبيق عبر خدمة المستفيدين بأن الخدمة باقية.

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عقب المتداول.. "توكلنا": تصاريح التجول باقيةٌ في حال إعادة الحظر لا قدر الله
سبق

أكد تطبيق "توكلنا" أن خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول، باقية عبر "توكلنا" في حال إعادة منع التجول لا قدر الله.

جاء ذلك في رد على استفسار حول الرسالة المتداولة بأن تطبيق "توكلنا" أضاف تصريح "حظر التجول" في التطبيق؛ وهو ما كشفه التطبيق عبر خدمة المستفيدين بأن الخدمة باقية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:51 PM

عقب المتداول.. "توكلنا": تصاريح التجول باقيةٌ في حال إعادة الحظر لا قدر الله

في رد على استفسار حول الرسالة المتداولة بشأن إضافة تصريح "حظر التجول"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,869

أكد تطبيق "توكلنا" أن خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول، باقية عبر "توكلنا" في حال إعادة منع التجول لا قدر الله.

جاء ذلك في رد على استفسار حول الرسالة المتداولة بأن تطبيق "توكلنا" أضاف تصريح "حظر التجول" في التطبيق؛ وهو ما كشفه التطبيق عبر خدمة المستفيدين بأن الخدمة باقية.

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