3 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وموجة باردة وصقيع

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السابعة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

