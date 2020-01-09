النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وموجة باردة وصقيع

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السابعة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وموجة باردة وصقيع
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
12:07 AM

3 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد.. ضباب وموجة باردة وصقيع

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السابعة صباحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,691

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد حالة من الضباب يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضاً حالة من الضباب يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة حائل بأنها تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء وتستمر حتى الساعة السابعة من صباح الخميس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,532
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,807
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,248
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,805

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة