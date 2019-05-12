وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).

وقال الاتحاد في بيان له: "صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية، والموسم سيستأنف في 23 مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم أن منافسات الدوري المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 23 مايو الحالي.

للدرجتين .. للأولى والثانية استئناف منافسات الدوري التشيكي في 23 مايو وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-12 أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم أن منافسات الدوري المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 23 مايو الحالي. وقال الاتحاد في بيان له: "صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية، والموسم سيستأنف في 23 مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش. وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة). ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب، الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 09:21 PM

للدرجتين .. للأولى والثانية استئناف منافسات الدوري التشيكي في 23 مايو الاتحاد الكروي: بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش





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أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم أن منافسات الدوري المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 23 مايو الحالي.

وقال الاتحاد في بيان له: "صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية، والموسم سيستأنف في 23 مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.

وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).

ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب، الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.