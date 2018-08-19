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"الخابور" محلها.. تركيا تفرض إتاوات على العراقيين لدخول بلادهم!

فيما وصفت "NRT" أنقرة بأنها لا تحترم الحدود ويجب معاملتها بالمثل

أجبرت السلطات التركية، المواطنين العراقيين على تقديم أموال قبل خروجهم من منفذ الخابور أو ما يعرف بمعبر إبراهيم الخليل؛ وذلك وفقًا لقناة "NRT" العراقية، التي عرضت تقريرًا سلّطت فيه الضوء على استغلال السلطات التركية للمغادرين منها من العراقيين، وإجبارهم على تقديم الأموال للسلطات التركية قبل خروجهم من المنفذ.

وذكرت القناة أن المشاكل التي حملها معبر الخابور، يدفع ضريبتها المواطن العراقي الخاضع لإتاوت الجانب التركي بفرض أموال إزاء دخوله العراق.. وقد وصفت الجانب التركي بأنه لا يحترم السياسية الحدودية بين البلدين، وأن الحل الوحيد وما يتفق عليه الكثير أن يكون التعامل بالمثل.

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"الخابور" محلها.. تركيا تفرض إتاوات على العراقيين لدخول بلادهم!
سبق

أجبرت السلطات التركية، المواطنين العراقيين على تقديم أموال قبل خروجهم من منفذ الخابور أو ما يعرف بمعبر إبراهيم الخليل؛ وذلك وفقًا لقناة "NRT" العراقية، التي عرضت تقريرًا سلّطت فيه الضوء على استغلال السلطات التركية للمغادرين منها من العراقيين، وإجبارهم على تقديم الأموال للسلطات التركية قبل خروجهم من المنفذ.

وذكرت القناة أن المشاكل التي حملها معبر الخابور، يدفع ضريبتها المواطن العراقي الخاضع لإتاوت الجانب التركي بفرض أموال إزاء دخوله العراق.. وقد وصفت الجانب التركي بأنه لا يحترم السياسية الحدودية بين البلدين، وأن الحل الوحيد وما يتفق عليه الكثير أن يكون التعامل بالمثل.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
11:08 AM

"الخابور" محلها.. تركيا تفرض إتاوات على العراقيين لدخول بلادهم!

فيما وصفت "NRT" أنقرة بأنها لا تحترم الحدود ويجب معاملتها بالمثل

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بدر الجبل - تبوك
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3,046

أجبرت السلطات التركية، المواطنين العراقيين على تقديم أموال قبل خروجهم من منفذ الخابور أو ما يعرف بمعبر إبراهيم الخليل؛ وذلك وفقًا لقناة "NRT" العراقية، التي عرضت تقريرًا سلّطت فيه الضوء على استغلال السلطات التركية للمغادرين منها من العراقيين، وإجبارهم على تقديم الأموال للسلطات التركية قبل خروجهم من المنفذ.

وذكرت القناة أن المشاكل التي حملها معبر الخابور، يدفع ضريبتها المواطن العراقي الخاضع لإتاوت الجانب التركي بفرض أموال إزاء دخوله العراق.. وقد وصفت الجانب التركي بأنه لا يحترم السياسية الحدودية بين البلدين، وأن الحل الوحيد وما يتفق عليه الكثير أن يكون التعامل بالمثل.

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