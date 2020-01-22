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قنصلية المملكة لراغبي زيارة هونج كونج من البر الصيني: عليكم بـ "المتعدّدة"

قالت عبر "تويتر": احصلوا عليها مسبقاً من السفارة الصينية بالرياض أو القنصلية

دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، الراغبين في زيارة المدينة من البر الصيني، إلى الحصول على التأشيرة المتعدّدة؛ ليتمكنوا من العودة للبر الصيني.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أخي المواطن _ أختي المواطنة #أنت_الأهم تود القنصلية تنبيه المواطنين عند رغبتهم في زيارة هونج كونج قادمين من أراضي البر الصيني حصولهم المسبق على تأشيرة متعدّدة من السفارة الصينية بالرياض أو القنصلية الصينية بجدة تمكنهم من العودة إلى أراضي البر الصيني.

قنصلية المملكة في هونج كونج هونج كونج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قنصلية المملكة لراغبي زيارة هونج كونج من البر الصيني: عليكم بـ "المتعدّدة"
سبق

دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، الراغبين في زيارة المدينة من البر الصيني، إلى الحصول على التأشيرة المتعدّدة؛ ليتمكنوا من العودة للبر الصيني.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أخي المواطن _ أختي المواطنة #أنت_الأهم تود القنصلية تنبيه المواطنين عند رغبتهم في زيارة هونج كونج قادمين من أراضي البر الصيني حصولهم المسبق على تأشيرة متعدّدة من السفارة الصينية بالرياض أو القنصلية الصينية بجدة تمكنهم من العودة إلى أراضي البر الصيني.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:36 AM

قنصلية المملكة لراغبي زيارة هونج كونج من البر الصيني: عليكم بـ "المتعدّدة"

قالت عبر "تويتر": احصلوا عليها مسبقاً من السفارة الصينية بالرياض أو القنصلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت قنصلية المملكة في هونج كونج، الراغبين في زيارة المدينة من البر الصيني، إلى الحصول على التأشيرة المتعدّدة؛ ليتمكنوا من العودة للبر الصيني.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أخي المواطن _ أختي المواطنة #أنت_الأهم تود القنصلية تنبيه المواطنين عند رغبتهم في زيارة هونج كونج قادمين من أراضي البر الصيني حصولهم المسبق على تأشيرة متعدّدة من السفارة الصينية بالرياض أو القنصلية الصينية بجدة تمكنهم من العودة إلى أراضي البر الصيني.

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