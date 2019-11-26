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السعودية تعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا "زلزال تيرانا"

ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية

أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، متمنيًا للمصابين الشفاء، والأمل بأن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.

ألبانيا تيرانا زلزال وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا "زلزال تيرانا"
سبق

أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، متمنيًا للمصابين الشفاء، والأمل بأن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:13 PM

السعودية تعرب عن عزائها ومواساتها في ضحايا "زلزال تيرانا"

ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية ألبانيا الصديق في ذلك الموقف، متمنيًا للمصابين الشفاء، والأمل بأن يتجاوز الشعب الألباني الصديق هذه المحنة والأوقات العصيبة.

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