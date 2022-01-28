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"تقني الجوف" يعلق الدراسة.. و"الأرصاد" تتوقَّع استمرار الأمطار حتى صباح الغد

بالوحدات التدريبية في سكاكا ودومة الجندل وذلك حفاظًا على سلامة المتدربين

وجَّه المدير العام للتدريب التقني والمهني بالجوف بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين 1440/ 5/ 22 بالوحدات التدريبية بمدينة سكاكا ودومة الجندل؛ وذلك حفاظا على سلامة المتدربين

ويأتي القرار من جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على المنطقة، وما زالت مستمرة، في حين توقعت الأرصاد استمرار الأمطار على المنطقة حتى صباح غد الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقني الجوف" يعلق الدراسة.. و"الأرصاد" تتوقَّع استمرار الأمطار حتى صباح الغد
سبق

وجَّه المدير العام للتدريب التقني والمهني بالجوف بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين 1440/ 5/ 22 بالوحدات التدريبية بمدينة سكاكا ودومة الجندل؛ وذلك حفاظا على سلامة المتدربين

ويأتي القرار من جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على المنطقة، وما زالت مستمرة، في حين توقعت الأرصاد استمرار الأمطار على المنطقة حتى صباح غد الاثنين.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:36 PM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:10 AM

"تقني الجوف" يعلق الدراسة.. و"الأرصاد" تتوقَّع استمرار الأمطار حتى صباح الغد

بالوحدات التدريبية في سكاكا ودومة الجندل وذلك حفاظًا على سلامة المتدربين

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مهنا التميمي - الجوف
4
3,075

وجَّه المدير العام للتدريب التقني والمهني بالجوف بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين 1440/ 5/ 22 بالوحدات التدريبية بمدينة سكاكا ودومة الجندل؛ وذلك حفاظا على سلامة المتدربين

ويأتي القرار من جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على المنطقة، وما زالت مستمرة، في حين توقعت الأرصاد استمرار الأمطار على المنطقة حتى صباح غد الاثنين.

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