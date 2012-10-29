النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

طب الأسنان بالطائف ينفذ برنامجًا لأبناء التوحد والإعاقة

استهدف 80 طفلاً وطفلة

نفذت إدارة طب الأسنان، التابعة لصحة الطائف، حملة وقائية للتثقيف الصحي، على مركز المستقبل للرعاية النهارية لأطفال التوحد والإعاقة العقلية وأطفال الدوان، بمحافظة الطائف.

وذكرت إدارة طب الأسنان، أن الحملة تخللها تفعيل الكشف المبدئي للأسنان والتثقيف الصحي وطريقة التفريش الصحيحة وتوزيع مادة الفلورايد التي تحتوي على العديد من المواد المساعدة لتعزيز وتقوية اﻷسنان.

كما ذكرت أنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 80 طفلاً وطفلة خلال الحملة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طب الأسنان بالطائف ينفذ برنامجًا لأبناء التوحد والإعاقة
سبق

نفذت إدارة طب الأسنان، التابعة لصحة الطائف، حملة وقائية للتثقيف الصحي، على مركز المستقبل للرعاية النهارية لأطفال التوحد والإعاقة العقلية وأطفال الدوان، بمحافظة الطائف.

وذكرت إدارة طب الأسنان، أن الحملة تخللها تفعيل الكشف المبدئي للأسنان والتثقيف الصحي وطريقة التفريش الصحيحة وتوزيع مادة الفلورايد التي تحتوي على العديد من المواد المساعدة لتعزيز وتقوية اﻷسنان.

كما ذكرت أنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 80 طفلاً وطفلة خلال الحملة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:06 PM

طب الأسنان بالطائف ينفذ برنامجًا لأبناء التوحد والإعاقة

استهدف 80 طفلاً وطفلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
23

نفذت إدارة طب الأسنان، التابعة لصحة الطائف، حملة وقائية للتثقيف الصحي، على مركز المستقبل للرعاية النهارية لأطفال التوحد والإعاقة العقلية وأطفال الدوان، بمحافظة الطائف.

وذكرت إدارة طب الأسنان، أن الحملة تخللها تفعيل الكشف المبدئي للأسنان والتثقيف الصحي وطريقة التفريش الصحيحة وتوزيع مادة الفلورايد التي تحتوي على العديد من المواد المساعدة لتعزيز وتقوية اﻷسنان.

كما ذكرت أنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 80 طفلاً وطفلة خلال الحملة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,657
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,822

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة