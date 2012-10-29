طب الأسنان بالطائف ينفذ برنامجًا لأبناء التوحد والإعاقة

استهدف 80 طفلاً وطفلة

نفذت إدارة طب الأسنان، التابعة لصحة الطائف، حملة وقائية للتثقيف الصحي، على مركز المستقبل للرعاية النهارية لأطفال التوحد والإعاقة العقلية وأطفال الدوان، بمحافظة الطائف.

وذكرت إدارة طب الأسنان، أن الحملة تخللها تفعيل الكشف المبدئي للأسنان والتثقيف الصحي وطريقة التفريش الصحيحة وتوزيع مادة الفلورايد التي تحتوي على العديد من المواد المساعدة لتعزيز وتقوية اﻷسنان.

كما ذكرت أنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 80 طفلاً وطفلة خلال الحملة.