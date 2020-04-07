لتخفيف الحرّ.. توزيع 500 مظلة على رجال الأمن بمكة
مبادرة لمركز حي المسفلة التابعة لجمعية مراكز الأحياء
وزّع مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة.
جاء ذلك أثناء فترة عملهم الصباحي وإطلاعهم بمهام مسؤولياتهم الكبيرة تحت درجات حرارة الشمس المتقلبة هذه الأيام.
وعكست المبادرة قوة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وحرص كل منهما على الآخر فى، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التى يشهدها العالم كله.
فيروس كورونا الجديد
لتخفيف الحرّ.. توزيع 500 مظلة على رجال الأمن بمكة
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-04-07
وزّع مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة.
جاء ذلك أثناء فترة عملهم الصباحي وإطلاعهم بمهام مسؤولياتهم الكبيرة تحت درجات حرارة الشمس المتقلبة هذه الأيام.
وعكست المبادرة قوة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وحرص كل منهما على الآخر فى، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التى يشهدها العالم كله.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:58 PM
لتخفيف الحرّ.. توزيع 500 مظلة على رجال الأمن بمكة
مبادرة لمركز حي المسفلة التابعة لجمعية مراكز الأحياء
وزّع مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة.
جاء ذلك أثناء فترة عملهم الصباحي وإطلاعهم بمهام مسؤولياتهم الكبيرة تحت درجات حرارة الشمس المتقلبة هذه الأيام.
وعكست المبادرة قوة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وحرص كل منهما على الآخر فى، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التى يشهدها العالم كله.