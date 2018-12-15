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ألمانيا تعتمد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.. خلال الأعوام المقبلة

البداية من المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام

قالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن الحكومة في برلين ترى أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.


وطبقاً لاستراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، فإن الدول التي ستستقطب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.


وأشارت استراتيجية الحكومة إلى أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديمغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، مؤكدة أن "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة"، طبقاً لـ"RT".


وبينت أيضًا أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديمغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضًا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

ألمانيا برلين الاتحاد الأوربي العمالة الوافدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تعتمد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.. خلال الأعوام المقبلة
سبق

قالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن الحكومة في برلين ترى أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.


وطبقاً لاستراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، فإن الدول التي ستستقطب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.


وأشارت استراتيجية الحكومة إلى أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديمغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، مؤكدة أن "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة"، طبقاً لـ"RT".


وبينت أيضًا أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديمغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضًا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
05:56 PM

ألمانيا تعتمد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.. خلال الأعوام المقبلة

البداية من المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن الحكومة في برلين ترى أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي.


وطبقاً لاستراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، فإن الدول التي ستستقطب العمالة الماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.


وأشارت استراتيجية الحكومة إلى أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديمغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، مؤكدة أن "نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة"، طبقاً لـ"RT".


وبينت أيضًا أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديمغرافي بدون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى "تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة"، موضحة أنه من المتوقع أيضًا تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

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