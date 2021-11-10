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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

٢٤٠ ترخيصًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة بالشرقية

شملت 40 جديدًا وتجديد 73 وإلغاء 8 تراخيص و17 موافقة

أصدرت إدارة التراخيص بصحة الشرقية، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م، (240) ترخيصًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت أن هذه التراخيص شملت 40 ترخيصًا جديدًا، وتجديد 73، وإلغاء 8 تراخيص؛ فيما أصدرت 17 موافقة لإجراء فحص فيروس كورونا، وقدمت 101 خدمات أخرى، وتصريحًا لعمليات اليوم الواحد.

يُذكر أن إدارة التراخيص في "صحة الشرقية" تُعنى بالإشراف على شؤون القطاع الصحي الخاص من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المنشآت والكوادر الصحية، وتقوم باعتماد المخططات الهندسية للتوزيع الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة ومتابعة الطلبات الواردة على منصة صحة من المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من نظاميتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لخدمة المواطن والمقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٢٤٠ ترخيصًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة بالشرقية
سبق

أصدرت إدارة التراخيص بصحة الشرقية، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م، (240) ترخيصًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت أن هذه التراخيص شملت 40 ترخيصًا جديدًا، وتجديد 73، وإلغاء 8 تراخيص؛ فيما أصدرت 17 موافقة لإجراء فحص فيروس كورونا، وقدمت 101 خدمات أخرى، وتصريحًا لعمليات اليوم الواحد.

يُذكر أن إدارة التراخيص في "صحة الشرقية" تُعنى بالإشراف على شؤون القطاع الصحي الخاص من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المنشآت والكوادر الصحية، وتقوم باعتماد المخططات الهندسية للتوزيع الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة ومتابعة الطلبات الواردة على منصة صحة من المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من نظاميتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لخدمة المواطن والمقيم.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:23 PM

٢٤٠ ترخيصًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة بالشرقية

شملت 40 جديدًا وتجديد 73 وإلغاء 8 تراخيص و17 موافقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت إدارة التراخيص بصحة الشرقية، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م، (240) ترخيصًا للمنشآت والمؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت أن هذه التراخيص شملت 40 ترخيصًا جديدًا، وتجديد 73، وإلغاء 8 تراخيص؛ فيما أصدرت 17 موافقة لإجراء فحص فيروس كورونا، وقدمت 101 خدمات أخرى، وتصريحًا لعمليات اليوم الواحد.

يُذكر أن إدارة التراخيص في "صحة الشرقية" تُعنى بالإشراف على شؤون القطاع الصحي الخاص من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المنشآت والكوادر الصحية، وتقوم باعتماد المخططات الهندسية للتوزيع الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة ومتابعة الطلبات الواردة على منصة صحة من المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من نظاميتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لخدمة المواطن والمقيم.

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