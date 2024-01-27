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مجلس الأمة الكويتي يرفض سحب الثقة من وزير الدفاع

وُجّهت إليه عدة تهم بينها "إقحام" المرأة في السلك العسكري

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، سحب الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الصباح حصل على ثقة مجلس الأمة، بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدّمه النائب المعارض حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان، "والتفريط" في أراضي الدولة... وغيرها من الاتهامات، وجميعها نفاها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير، أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.

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مجلس الأمة الكويتي يرفض سحب الثقة من وزير الدفاع
سبق

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، سحب الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الصباح حصل على ثقة مجلس الأمة، بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدّمه النائب المعارض حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان، "والتفريط" في أراضي الدولة... وغيرها من الاتهامات، وجميعها نفاها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير، أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
02:17 PM

مجلس الأمة الكويتي يرفض سحب الثقة من وزير الدفاع

وُجّهت إليه عدة تهم بينها "إقحام" المرأة في السلك العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,010

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، سحب الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الصباح حصل على ثقة مجلس الأمة، بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدّمه النائب المعارض حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان، "والتفريط" في أراضي الدولة... وغيرها من الاتهامات، وجميعها نفاها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير، أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، رغم أنهم جميعًا يُعتبرون نوابًا في البرلمان.

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