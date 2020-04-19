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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

فرنسا.. تحسن في وضع "كورونا" لكن أزمته الصحية لم تنتهِ

"فيليب" حذّر من مشاكل اقتصادية وشيكة

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم (الأحد)، أن وضع فيروس كورونا في فرنسا يتحسّن ببطء لكن بثبات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الصحية لم تنتهِ.

وأوضح "فيليب" أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقلّ بعد أن تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذّر من أزمة اقتصادية على وشك الظهور نتيجة التفشّي، مشيرًا إلى أنها ستكون قاسية.

وتخضع فرنسا، التي سجّلت قرابة 20 ألف حالة وفاة بسبب تفشّي فيروس كورونا، للعزل الصحي منذ نحو خمسة أسابيع، لكنها ستبدأ في تخفيف بعض إجراءات العزل اعتبارًا من 11 مايو (أيار) المقبل.

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فرنسا.. تحسن في وضع "كورونا" لكن أزمته الصحية لم تنتهِ
سبق

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم (الأحد)، أن وضع فيروس كورونا في فرنسا يتحسّن ببطء لكن بثبات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الصحية لم تنتهِ.

وأوضح "فيليب" أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقلّ بعد أن تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذّر من أزمة اقتصادية على وشك الظهور نتيجة التفشّي، مشيرًا إلى أنها ستكون قاسية.

وتخضع فرنسا، التي سجّلت قرابة 20 ألف حالة وفاة بسبب تفشّي فيروس كورونا، للعزل الصحي منذ نحو خمسة أسابيع، لكنها ستبدأ في تخفيف بعض إجراءات العزل اعتبارًا من 11 مايو (أيار) المقبل.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:31 PM

فرنسا.. تحسن في وضع "كورونا" لكن أزمته الصحية لم تنتهِ

"فيليب" حذّر من مشاكل اقتصادية وشيكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم (الأحد)، أن وضع فيروس كورونا في فرنسا يتحسّن ببطء لكن بثبات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الصحية لم تنتهِ.

وأوضح "فيليب" أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقلّ بعد أن تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذّر من أزمة اقتصادية على وشك الظهور نتيجة التفشّي، مشيرًا إلى أنها ستكون قاسية.

وتخضع فرنسا، التي سجّلت قرابة 20 ألف حالة وفاة بسبب تفشّي فيروس كورونا، للعزل الصحي منذ نحو خمسة أسابيع، لكنها ستبدأ في تخفيف بعض إجراءات العزل اعتبارًا من 11 مايو (أيار) المقبل.

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