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‏‫"العمل والتنمية الاجتماعية": نهاية مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض في الـ12 نشاطًا والبدء برصد المخالفات

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مهلة الاستثناء الخاص بمهنة "مدير معرض"، التي كانت قد بدأت مع بدء مرحلة التوطين الأولى بتاريخ 1 / 1 / 1440هـ، وانتهت بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ، وبناء على ذلك بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة ومكاتب العمل في كافة مناطق المملكة، برصد المخالفات على المنشآت المخالفة، حتى وإن كان عدد الموظفين السعوديين أكثر من 10 موظفين.

وكانت الوزارة قد وضحت تفاصيل ذلك الاستثناء في دليل التوطين الإرشادي الذي شمل 12 نشاطًا تجاريًّا؛ حيث تم تفصيل هذه النقطة في جزئية الشروط العامة الفقرة رقم "2"، بما نصه: "استثناء لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار: يسمح لمدير منفذ البيع الوافد "عدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع"، بالعمل فيه بشرط ألا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين في نفس الفترة الزمنية للوردية الواحدة؛ وذلك سعياً للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين، مع إلزام المنشأة بتواجد مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديراً للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء".

وتهيب الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بضوابط سوق العمل التي حددتها الوزارة؛ حيث سيتم رصد جميع المخالفات من قبل المفتشين الميدانيين بحق كل من يخالف تشريعات وأنظمة الوزارة، وسوف يتم اتخاذ اللازم حيال مخالفته بما تقتضيه اللوائح والأنظمة وما ورد في جدول العقوبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫"العمل والتنمية الاجتماعية": نهاية مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض في الـ12 نشاطًا والبدء برصد المخالفات
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مهلة الاستثناء الخاص بمهنة "مدير معرض"، التي كانت قد بدأت مع بدء مرحلة التوطين الأولى بتاريخ 1 / 1 / 1440هـ، وانتهت بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ، وبناء على ذلك بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة ومكاتب العمل في كافة مناطق المملكة، برصد المخالفات على المنشآت المخالفة، حتى وإن كان عدد الموظفين السعوديين أكثر من 10 موظفين.

وكانت الوزارة قد وضحت تفاصيل ذلك الاستثناء في دليل التوطين الإرشادي الذي شمل 12 نشاطًا تجاريًّا؛ حيث تم تفصيل هذه النقطة في جزئية الشروط العامة الفقرة رقم "2"، بما نصه: "استثناء لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار: يسمح لمدير منفذ البيع الوافد "عدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع"، بالعمل فيه بشرط ألا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين في نفس الفترة الزمنية للوردية الواحدة؛ وذلك سعياً للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين، مع إلزام المنشأة بتواجد مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديراً للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء".

وتهيب الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بضوابط سوق العمل التي حددتها الوزارة؛ حيث سيتم رصد جميع المخالفات من قبل المفتشين الميدانيين بحق كل من يخالف تشريعات وأنظمة الوزارة، وسوف يتم اتخاذ اللازم حيال مخالفته بما تقتضيه اللوائح والأنظمة وما ورد في جدول العقوبات.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
06:54 PM

‏‫"العمل والتنمية الاجتماعية": نهاية مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض في الـ12 نشاطًا والبدء برصد المخالفات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
4,162

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مهلة الاستثناء الخاص بمهنة "مدير معرض"، التي كانت قد بدأت مع بدء مرحلة التوطين الأولى بتاريخ 1 / 1 / 1440هـ، وانتهت بتاريخ 29/ 12/ 1440هـ، وبناء على ذلك بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة ومكاتب العمل في كافة مناطق المملكة، برصد المخالفات على المنشآت المخالفة، حتى وإن كان عدد الموظفين السعوديين أكثر من 10 موظفين.

وكانت الوزارة قد وضحت تفاصيل ذلك الاستثناء في دليل التوطين الإرشادي الذي شمل 12 نشاطًا تجاريًّا؛ حيث تم تفصيل هذه النقطة في جزئية الشروط العامة الفقرة رقم "2"، بما نصه: "استثناء لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار: يسمح لمدير منفذ البيع الوافد "عدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع"، بالعمل فيه بشرط ألا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين في نفس الفترة الزمنية للوردية الواحدة؛ وذلك سعياً للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين، مع إلزام المنشأة بتواجد مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديراً للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء".

وتهيب الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بضوابط سوق العمل التي حددتها الوزارة؛ حيث سيتم رصد جميع المخالفات من قبل المفتشين الميدانيين بحق كل من يخالف تشريعات وأنظمة الوزارة، وسوف يتم اتخاذ اللازم حيال مخالفته بما تقتضيه اللوائح والأنظمة وما ورد في جدول العقوبات.

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