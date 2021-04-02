وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه".

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

القيادة تبعث ببرقيتين لرئيس باكستان الإسلامية للاطمئنان عليه إثر إصابته بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-02 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة".

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 01:22 PM

القيادة تبعث ببرقيتين لرئيس باكستان الإسلامية للاطمئنان عليه إثر إصابته بكورونا خادم الحرمين وولي العهد يتمنيان له موفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي؛ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة".