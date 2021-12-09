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جامعة "المؤسس" تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي

في مسار دعم التطوع لعام 2021

حصلت جامعة الملك عبد العزيز، ممثلة في إدارة العمل التطوعي بعمادة شؤون الطلاب، على "المركز الأول" في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسار دعم التطوع لعام 2021م.

جاء ذلك بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

حضر لاستلام الجائزة وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي متعب بن حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية محمد بن ذاكر الزبيدي.

وحققت الجامعة المركز الأول؛ لجهودها من خلال إدارة العمل التطوعي بمسابقة التطوع التخصصي لرئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات والمعاهد بالجامعة.

وبلغ عدد المشروعات التطوعية المقدمة 74 مشروعًا، وعدد المتطوعين المشاركين 680 متطوعًا.

كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة 15580 مستفيدًا، والساعات التطوعية 17970 ساعة، والمشروعات التطوعية المتميزة 13 مشروعًا.

وقدم عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، التهنئة لجميع القائمين على العمل التطوعي، الذي يحظى بدعم من رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني.

وأشاد بدور الجائزة التي تبرز جهود ومنجزات العمل التطوعي، مع تجسير التكامل وتبادل الخبرات بين المتطوعين، وتعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

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جامعة "المؤسس" تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي
سبق

حصلت جامعة الملك عبد العزيز، ممثلة في إدارة العمل التطوعي بعمادة شؤون الطلاب، على "المركز الأول" في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسار دعم التطوع لعام 2021م.

جاء ذلك بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

حضر لاستلام الجائزة وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي متعب بن حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية محمد بن ذاكر الزبيدي.

وحققت الجامعة المركز الأول؛ لجهودها من خلال إدارة العمل التطوعي بمسابقة التطوع التخصصي لرئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات والمعاهد بالجامعة.

وبلغ عدد المشروعات التطوعية المقدمة 74 مشروعًا، وعدد المتطوعين المشاركين 680 متطوعًا.

كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة 15580 مستفيدًا، والساعات التطوعية 17970 ساعة، والمشروعات التطوعية المتميزة 13 مشروعًا.

وقدم عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، التهنئة لجميع القائمين على العمل التطوعي، الذي يحظى بدعم من رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني.

وأشاد بدور الجائزة التي تبرز جهود ومنجزات العمل التطوعي، مع تجسير التكامل وتبادل الخبرات بين المتطوعين، وتعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:26 PM

جامعة "المؤسس" تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي

في مسار دعم التطوع لعام 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصلت جامعة الملك عبد العزيز، ممثلة في إدارة العمل التطوعي بعمادة شؤون الطلاب، على "المركز الأول" في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسار دعم التطوع لعام 2021م.

جاء ذلك بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

حضر لاستلام الجائزة وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي متعب بن حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية محمد بن ذاكر الزبيدي.

وحققت الجامعة المركز الأول؛ لجهودها من خلال إدارة العمل التطوعي بمسابقة التطوع التخصصي لرئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات والمعاهد بالجامعة.

وبلغ عدد المشروعات التطوعية المقدمة 74 مشروعًا، وعدد المتطوعين المشاركين 680 متطوعًا.

كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة 15580 مستفيدًا، والساعات التطوعية 17970 ساعة، والمشروعات التطوعية المتميزة 13 مشروعًا.

وقدم عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، التهنئة لجميع القائمين على العمل التطوعي، الذي يحظى بدعم من رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني.

وأشاد بدور الجائزة التي تبرز جهود ومنجزات العمل التطوعي، مع تجسير التكامل وتبادل الخبرات بين المتطوعين، وتعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

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