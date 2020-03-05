شاهد.. "صراصير" تتسبب في إغلاق مطبخ بأحد قاعات الأفراح بمكة

صحة البيئة بـ"الأمانة" رصدت تدنيًا بمستوى النظافة ومخالفات تشغيلية

تسببت "صراصير" عدة في إغلاق مطبخ في أحد قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، ‏قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- بإغلاق مطبخ أحد قاعات الأفراح بمكة المكرمة؛ وذلك بعد رصد كميات كبيرة من حشرات "الصراصير".

كما تم رصد تدنٍّ في مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى وجود مخالفات تشغيلية أخرى.