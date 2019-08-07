النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير عام الجوازات: اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح

إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح.
وقال اللواء سليمان اليحيى: إن إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية، وأشار مدير عام الجوازات إلى وصول أكثر من 1.8 مليون حاج من الخارج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير عام الجوازات: اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح
سبق

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح.
وقال اللواء سليمان اليحيى: إن إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية، وأشار مدير عام الجوازات إلى وصول أكثر من 1.8 مليون حاج من الخارج.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
05:07 PM

مدير عام الجوازات: اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح

إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,900

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، اكتمال مرحلة وصول حجاج الخارج بنجاح.
وقال اللواء سليمان اليحيى: إن إنهاء إجراءات الحاج لا يستغرق أكثر من 15 ثانية، وأشار مدير عام الجوازات إلى وصول أكثر من 1.8 مليون حاج من الخارج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,581
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,677

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة