قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، إن "جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالاً وتقدماً وانتصاراً بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية". وأكد الجيش اليمني، اليوم، أن قواته تواصل التقدم بثبات وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في معركة استعادة الدولة. وأشار إلى أن قوات الجيش شنت خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة ومراد جنوب غربي المحافظة. وأفاد بأن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال إستراتيجية حاكمة، منها مناطق "معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات". ولفت إلى أن الجيش قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، ليصل إلى مركز مديرية رحبة، لتتواصل المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية رحبة بالكامل. وأضاف: "المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني".

متحدث الجيش اليمني: هجوم مباغت في "رحبة ومراد" والمعركة مشتعلة فهد كاملي سبق 2021-07-15 قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، إن "جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالاً وتقدماً وانتصاراً بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية".



وأكد الجيش اليمني، اليوم، أن قواته تواصل التقدم بثبات وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في معركة استعادة الدولة.



وأشار إلى أن قوات الجيش شنت خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة ومراد جنوب غربي المحافظة.



وأفاد بأن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال إستراتيجية حاكمة، منها مناطق "معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات".



ولفت إلى أن الجيش قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، ليصل إلى مركز مديرية رحبة، لتتواصل المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية رحبة بالكامل.



وأضاف: "المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 09:36 PM

متحدث الجيش اليمني: هجوم مباغت في "رحبة ومراد" والمعركة مشتعلة قال إن أكثر الجبهات تحولت من المعركة الدفاعية إلى "الهجومية"





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قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، إن "جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالاً وتقدماً وانتصاراً بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية".



وأكد الجيش اليمني، اليوم، أن قواته تواصل التقدم بثبات وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في معركة استعادة الدولة.



وأشار إلى أن قوات الجيش شنت خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة ومراد جنوب غربي المحافظة.



وأفاد بأن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال إستراتيجية حاكمة، منها مناطق "معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات".



ولفت إلى أن الجيش قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، ليصل إلى مركز مديرية رحبة، لتتواصل المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية رحبة بالكامل.



وأضاف: "المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني".