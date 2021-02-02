تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.