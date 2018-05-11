بعد ارتفاع الإصابات.. وزير الصحة العراقي: ربما نعيد فرض الحظر الشامل

حسن التميمي: بهدف تقليل الآثار الكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق

ألمح وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاثنين، إلى احتمال إعادة فرض حظر التجوال الشامل في البلاد بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال في بيان صحفي "أشرنا بدقة ونحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤر وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة".

وأضاف أن "استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا إلى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء وتقليل الآثار الكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق".



ووفق روسيا اليوم أشار التميمي إلى أن "خطورة المرحلة الحالية واستمرار تصاعد معدلات الإصابة في دول الجوار يتطلب التزام المواطنين كافة بتعليمات الحظر الصحي الجزئي وخاصة لبس الكمامات بشكل دائم في الشارع وأماكن العمل، والامتناع بشكل كامل عن حضور التجمعات الاجتماعية والدينية والثقافية، وعدم الخروج من المنزل إلا للاحتياجات الضرورية لأهميتها في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد وتقليل نسب الإصابة في العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء".

