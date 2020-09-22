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"بيبسي" تطلق حملتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 عبر أغنية "يا موطني"

يؤديها 8 من مشاهير المملكة يمثلون عدداً من المناطق.. بهدف الفخر بالقيم الوطنية

أعلنت شركة "بيبسي" عن انطلاق حملتها "يا موطني" بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التسعين، حيث طرحت "بيبسي" أغنية "يا موطني"؛ للاحتفاء بفخر المملكة وإنجازاتها، وأداها بإبداع ثمانية من مشاهير الموسيقى السعودية يمثلون عدداً من مناطق المملكة، إضافة إلى طرح إصدار محدود لعبوات "بيبسي" مستلهمة من روح اليوم الاحتفالات الوطنية.

وتسعى "بيبسي" عبر هذه الحملة إلى مشاركة فرحة اليوم الوطني وتعزيز الفخر بين مختلف الأجيال السعودية، من خلال تسليط الضوء على النسيج المجتمعي السعودي وهمته العظيمة المستلهمة من شعار الاحتفال الرسمي لهذا العام #همة_حتى_القمة.

ويشارك في أداء اغنية "يا موطني" كل من داليا مبارك، أياد، سلطان الرشيد، إضافة إلى خمسة من مشاهير الموسيقى من مختلف أرجاء السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس والمدير العام لشركة "بيبسيكو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان عامر شيخ: "تمكنت بيبسي من ترك أثر إيجابي في المملكة منذ تواجدنا قبل أكثر من 60 عاماً. حيث تمثّل حملة (يا موطني) رسالة ملهمة الهدف منها التعبير عن الفخر بالقيم الوطنية الراسخة بين كافة أجيال المملكة، والدعوة إلى الاجتهاد لبناء مستقبل واعد للوطن. وأضاف: السعودية غنية بالمواهب الشابة القادرة على قيادة طموح البلاد، وهذا ما وجدناه من المشاهير الذين قاموا بأداء أغنية "يا موطني"، والتي تظهر كيف يمكن للشباب السعودي أن يذهلوا العالم حتى مع وجود جائحة عالمية".

وأضاف "شيخ": "نحن فخورون جداً بما تصنعه السواعد السعودية، ومع بقاء عشر سنوات فقط على تحقيق رؤية 2030 والاحتفال بمئوية المملكة، فإننا نتعهد بمواصلة العمل يداً بيد مع الشعب السعودي لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للوطن".

وفي إطار حملة "يا موطني" أيضاً، ستشارك "بيبسي" فرحة اليوم الوطني مع الجميع عبر طرح إصدار محدود لعبوات "بيبسي" من مختلف الأحجام، مستوحاة من فن الخط والازياء التراثية السعودية.

يُذكر أنه يمكن الاستماع وتحميل أغنية "يا موطني" عبر تطبيق أنغامي، كما يمكن مشاهدة الأغنية عبر قناة "بيبسي أرابيا" على موقع "يوتيوب".

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيبسي" تطلق حملتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 عبر أغنية "يا موطني"
سبق

أعلنت شركة "بيبسي" عن انطلاق حملتها "يا موطني" بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التسعين، حيث طرحت "بيبسي" أغنية "يا موطني"؛ للاحتفاء بفخر المملكة وإنجازاتها، وأداها بإبداع ثمانية من مشاهير الموسيقى السعودية يمثلون عدداً من مناطق المملكة، إضافة إلى طرح إصدار محدود لعبوات "بيبسي" مستلهمة من روح اليوم الاحتفالات الوطنية.

وتسعى "بيبسي" عبر هذه الحملة إلى مشاركة فرحة اليوم الوطني وتعزيز الفخر بين مختلف الأجيال السعودية، من خلال تسليط الضوء على النسيج المجتمعي السعودي وهمته العظيمة المستلهمة من شعار الاحتفال الرسمي لهذا العام #همة_حتى_القمة.

ويشارك في أداء اغنية "يا موطني" كل من داليا مبارك، أياد، سلطان الرشيد، إضافة إلى خمسة من مشاهير الموسيقى من مختلف أرجاء السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس والمدير العام لشركة "بيبسيكو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان عامر شيخ: "تمكنت بيبسي من ترك أثر إيجابي في المملكة منذ تواجدنا قبل أكثر من 60 عاماً. حيث تمثّل حملة (يا موطني) رسالة ملهمة الهدف منها التعبير عن الفخر بالقيم الوطنية الراسخة بين كافة أجيال المملكة، والدعوة إلى الاجتهاد لبناء مستقبل واعد للوطن. وأضاف: السعودية غنية بالمواهب الشابة القادرة على قيادة طموح البلاد، وهذا ما وجدناه من المشاهير الذين قاموا بأداء أغنية "يا موطني"، والتي تظهر كيف يمكن للشباب السعودي أن يذهلوا العالم حتى مع وجود جائحة عالمية".

وأضاف "شيخ": "نحن فخورون جداً بما تصنعه السواعد السعودية، ومع بقاء عشر سنوات فقط على تحقيق رؤية 2030 والاحتفال بمئوية المملكة، فإننا نتعهد بمواصلة العمل يداً بيد مع الشعب السعودي لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للوطن".

وفي إطار حملة "يا موطني" أيضاً، ستشارك "بيبسي" فرحة اليوم الوطني مع الجميع عبر طرح إصدار محدود لعبوات "بيبسي" من مختلف الأحجام، مستوحاة من فن الخط والازياء التراثية السعودية.

يُذكر أنه يمكن الاستماع وتحميل أغنية "يا موطني" عبر تطبيق أنغامي، كما يمكن مشاهدة الأغنية عبر قناة "بيبسي أرابيا" على موقع "يوتيوب".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:08 PM

"بيبسي" تطلق حملتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 عبر أغنية "يا موطني"

يؤديها 8 من مشاهير المملكة يمثلون عدداً من المناطق.. بهدف الفخر بالقيم الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "بيبسي" عن انطلاق حملتها "يا موطني" بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التسعين، حيث طرحت "بيبسي" أغنية "يا موطني"؛ للاحتفاء بفخر المملكة وإنجازاتها، وأداها بإبداع ثمانية من مشاهير الموسيقى السعودية يمثلون عدداً من مناطق المملكة، إضافة إلى طرح إصدار محدود لعبوات "بيبسي" مستلهمة من روح اليوم الاحتفالات الوطنية.

وتسعى "بيبسي" عبر هذه الحملة إلى مشاركة فرحة اليوم الوطني وتعزيز الفخر بين مختلف الأجيال السعودية، من خلال تسليط الضوء على النسيج المجتمعي السعودي وهمته العظيمة المستلهمة من شعار الاحتفال الرسمي لهذا العام #همة_حتى_القمة.

ويشارك في أداء اغنية "يا موطني" كل من داليا مبارك، أياد، سلطان الرشيد، إضافة إلى خمسة من مشاهير الموسيقى من مختلف أرجاء السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس والمدير العام لشركة "بيبسيكو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان عامر شيخ: "تمكنت بيبسي من ترك أثر إيجابي في المملكة منذ تواجدنا قبل أكثر من 60 عاماً. حيث تمثّل حملة (يا موطني) رسالة ملهمة الهدف منها التعبير عن الفخر بالقيم الوطنية الراسخة بين كافة أجيال المملكة، والدعوة إلى الاجتهاد لبناء مستقبل واعد للوطن. وأضاف: السعودية غنية بالمواهب الشابة القادرة على قيادة طموح البلاد، وهذا ما وجدناه من المشاهير الذين قاموا بأداء أغنية "يا موطني"، والتي تظهر كيف يمكن للشباب السعودي أن يذهلوا العالم حتى مع وجود جائحة عالمية".

وأضاف "شيخ": "نحن فخورون جداً بما تصنعه السواعد السعودية، ومع بقاء عشر سنوات فقط على تحقيق رؤية 2030 والاحتفال بمئوية المملكة، فإننا نتعهد بمواصلة العمل يداً بيد مع الشعب السعودي لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للوطن".

وفي إطار حملة "يا موطني" أيضاً، ستشارك "بيبسي" فرحة اليوم الوطني مع الجميع عبر طرح إصدار محدود لعبوات "بيبسي" من مختلف الأحجام، مستوحاة من فن الخط والازياء التراثية السعودية.

يُذكر أنه يمكن الاستماع وتحميل أغنية "يا موطني" عبر تطبيق أنغامي، كما يمكن مشاهدة الأغنية عبر قناة "بيبسي أرابيا" على موقع "يوتيوب".

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