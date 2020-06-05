ينبع.. حرس الحدود ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر

تم سحب قاربهما إلى المرسى بعد الاطمئنان على سلامتهما

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة ١٤٤١/١٠/١٣هـ، من إنقاذ مواطنين اثنين تعطل قاربهما في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من ربان أحد قوارب النزهة أفاد فيه بتعرض قاربه لتوقف محركاته بعرض البحر ويرافقه مواطن آخر ويطلب المساعدة.



وأضاف: "فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب حيث اتضح أنه في منطقة عمليات مركز البثنة، وتوجيه الدورية البحرية التابعة للمركز إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة، وقامت الدورية بقطر القارب إلى المرسى بعد الاطمئنان على سلامة الربان ومرافقه اللذين بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية التأكد من جاهزية وسائطهم ومدى قدرتها على الإبحار وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ(٩٩٤)، متمنياً السلامة للجميع.