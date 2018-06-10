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مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7328.09 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 264 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 1.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7328.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 268 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية, الشرقية للتنمية, دور, الكيميائية, وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, الخليجية العامة, سويكورب وابل ريت, سايكو, والأهلية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.62% و3.91%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وجازادكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي, الشرقية للتنمية, اتحاد اتصالات, الإنماء، ودار الأركان؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 480.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7694.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 431 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7328.09 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 1.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7328.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 268 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية, الشرقية للتنمية, دور, الكيميائية, وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, الخليجية العامة, سويكورب وابل ريت, سايكو, والأهلية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.62% و3.91%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وجازادكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي, الشرقية للتنمية, اتحاد اتصالات, الإنماء، ودار الأركان؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 480.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7694.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 431 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:07 PM

مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7328.09 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 264 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 1.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7328.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 268 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية, الشرقية للتنمية, دور, الكيميائية, وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, الخليجية العامة, سويكورب وابل ريت, سايكو, والأهلية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.62% و3.91%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وجازادكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي, الشرقية للتنمية, اتحاد اتصالات, الإنماء، ودار الأركان؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 480.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7694.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 431 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.

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