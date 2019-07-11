أمين التوعية بالحج يستقبل أعضاء المجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل

بحث اللقاء آلية تنفيذ البنود بمجال ترشيح الدعاة للعمل بحملات الحج

استقبل الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، يوم أمس الخميس، بمكتبه في مقر الأمانة بمكة المكرمة، الأمين العام للمجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل شايع القرني، وأعضاء المجلس.

وفي التفاصيل، بحث "الحارثي" خلال آلية تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها سابقًا بشأن ترشيح الدعاة لحملات حجاج الداخل، لمرافقة الحجاج وتعليمهم مناسكهم على الوجه الصحيح، وفق ما جاء عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، والتحذير من الغلو والتطرف، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال.

ومن جهة أخرى، قدم "القرني" نسخة من تقرير منجزات وأعمال المجلس لعام 1439هـ، لأمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة بالوزارة، كما بحث الاجتماع عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون فيما يحقق التطلعات ويُسهم في خدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تعتمد سنويًا تكليف مئات الدعاة للعمل بحملات حجاج الداخل وفق شروط وضوابط وآليات تضمن تميز الدعاة وأدائهم للمهمة المناطة بهم على أكمل وجه، بإشراف ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة.