سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.

بريطانيا تسجِّل 40,375 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-12 سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 11:30 PM

بريطانيا تسجِّل 40,375 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 9,487,302 وحصيلة الوفيات 142,678





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سجَّلت بريطانيا 40,375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و145 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,487,302، فيما بلغت حصيلة الوفيات 142,678.