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"تعليم الجوف" ينفذ محاكاة لتدريب الطلاب على العودة الحضورية الآمنة للمدارس

"الغامدي" أكد أهمية التهيئة النفسية للطلبة واستكمال أعمال الصيانة والنظافة

استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلاب المرحلة الابتدائية بمنطقة الجوف، طبقت إدارة التعليم ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب محاكاة لتدريب عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في حافلات النقل المدرسي.

وكثفت التوعية اللازمة، استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

ووقف المدير العام لإدارة ‫ تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، على جاهزية المدارس للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وأكد أهمية التهيئة النفسية للطلبة، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

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"تعليم الجوف" ينفذ محاكاة لتدريب الطلاب على العودة الحضورية الآمنة للمدارس
سبق

استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلاب المرحلة الابتدائية بمنطقة الجوف، طبقت إدارة التعليم ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب محاكاة لتدريب عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في حافلات النقل المدرسي.

وكثفت التوعية اللازمة، استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

ووقف المدير العام لإدارة ‫ تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، على جاهزية المدارس للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وأكد أهمية التهيئة النفسية للطلبة، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:33 PM

"تعليم الجوف" ينفذ محاكاة لتدريب الطلاب على العودة الحضورية الآمنة للمدارس

"الغامدي" أكد أهمية التهيئة النفسية للطلبة واستكمال أعمال الصيانة والنظافة

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مهنا التميمي - الجوف
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استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلاب المرحلة الابتدائية بمنطقة الجوف، طبقت إدارة التعليم ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب محاكاة لتدريب عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في حافلات النقل المدرسي.

وكثفت التوعية اللازمة، استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

ووقف المدير العام لإدارة ‫ تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، على جاهزية المدارس للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وأكد أهمية التهيئة النفسية للطلبة، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

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