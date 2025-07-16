النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات

عن بُعد.. رفعت رأيها حيالها للمجلس تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس

درست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماع لها "عن بعد" عبر تقنية الفيديو، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي، والمسؤولين في المؤسسة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير المؤسسة خلال العام المنصرم، والمحال من المجلس إلى اللجنة، والمتعلق بأداء المؤسسة، وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة، والمعوقات والعقبات التي تواجه المؤسسة في أدائها لعملها، والخطط التي تسعى المؤسسة لتنفيذها.
وطرح أعضاءُ اللجنة خلال الاجتماع أسئلةً واستفساراتٍ على المدير العام المكلف للمؤسسة، والمسؤولين فيها، التي تهدف لبحث سبل المساهمة في النهوض بالخِدْمات التي تقدمها المؤسسة إلى مستويات متقدمة، ورفع جودة ما تقدمه من خِدْمات لمستفيديها.
من جهة أخرى فرغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى من مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ورفعت رأيها حياله للمجلس تمهيدًا لعرضه تحت قبة المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة "عن بعد" عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الطيار ركن علي العسيري، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
كما أنهت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، لترفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
وتأتي دراسة لجان المجلس المتخصصة للتقارير المحالة لها من المجلس في ضوء اختصاصاتها المنوطة بها وَفْقًا لنظام مجلس الشورى.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات
سبق

درست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماع لها "عن بعد" عبر تقنية الفيديو، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي، والمسؤولين في المؤسسة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير المؤسسة خلال العام المنصرم، والمحال من المجلس إلى اللجنة، والمتعلق بأداء المؤسسة، وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة، والمعوقات والعقبات التي تواجه المؤسسة في أدائها لعملها، والخطط التي تسعى المؤسسة لتنفيذها.
وطرح أعضاءُ اللجنة خلال الاجتماع أسئلةً واستفساراتٍ على المدير العام المكلف للمؤسسة، والمسؤولين فيها، التي تهدف لبحث سبل المساهمة في النهوض بالخِدْمات التي تقدمها المؤسسة إلى مستويات متقدمة، ورفع جودة ما تقدمه من خِدْمات لمستفيديها.
من جهة أخرى فرغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى من مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ورفعت رأيها حياله للمجلس تمهيدًا لعرضه تحت قبة المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة "عن بعد" عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الطيار ركن علي العسيري، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
كما أنهت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، لترفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
وتأتي دراسة لجان المجلس المتخصصة للتقارير المحالة لها من المجلس في ضوء اختصاصاتها المنوطة بها وَفْقًا لنظام مجلس الشورى.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:27 AM

لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات

عن بُعد.. رفعت رأيها حيالها للمجلس تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
536

درست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماع لها "عن بعد" عبر تقنية الفيديو، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي، والمسؤولين في المؤسسة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير المؤسسة خلال العام المنصرم، والمحال من المجلس إلى اللجنة، والمتعلق بأداء المؤسسة، وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة، والمعوقات والعقبات التي تواجه المؤسسة في أدائها لعملها، والخطط التي تسعى المؤسسة لتنفيذها.
وطرح أعضاءُ اللجنة خلال الاجتماع أسئلةً واستفساراتٍ على المدير العام المكلف للمؤسسة، والمسؤولين فيها، التي تهدف لبحث سبل المساهمة في النهوض بالخِدْمات التي تقدمها المؤسسة إلى مستويات متقدمة، ورفع جودة ما تقدمه من خِدْمات لمستفيديها.
من جهة أخرى فرغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى من مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ورفعت رأيها حياله للمجلس تمهيدًا لعرضه تحت قبة المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة "عن بعد" عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الطيار ركن علي العسيري، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
كما أنهت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، لترفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
وتأتي دراسة لجان المجلس المتخصصة للتقارير المحالة لها من المجلس في ضوء اختصاصاتها المنوطة بها وَفْقًا لنظام مجلس الشورى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,081

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة