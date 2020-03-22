النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تنفي علاقتها بتصريحات صحفية منسوبة لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة

أكدت: متحدثونا لا يُدلون بمعلومات رسمية في شكل  SMS أو مقاطع صوتية عبر المنصات الرقمية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بياناً لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول تصريحات صحفية نسبت لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة.

وجاء نص البيان كالتالي: "نما إلى علمنا أن عدداً من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارون في المنظمة".

وتابع البيان: "نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلون به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية".

وأضافت المنظمة: "نحيطكم علماً أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية، وكذلك موظفوها، لا يرسلون مطلقاً معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى. بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبرنامج Chatbot الجديد الرسمي المرتبط بالرقم +41 79 893 18 92، علماً بأن هذه الخدمة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية فقط، ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريباً".


ونهيب بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيحة والحقائق المغلوطة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة العالمية" تنفي علاقتها بتصريحات صحفية منسوبة لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة
سبق

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بياناً لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول تصريحات صحفية نسبت لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة.

وجاء نص البيان كالتالي: "نما إلى علمنا أن عدداً من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارون في المنظمة".

وتابع البيان: "نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلون به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية".

وأضافت المنظمة: "نحيطكم علماً أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية، وكذلك موظفوها، لا يرسلون مطلقاً معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى. بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبرنامج Chatbot الجديد الرسمي المرتبط بالرقم +41 79 893 18 92، علماً بأن هذه الخدمة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية فقط، ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريباً".


ونهيب بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيحة والحقائق المغلوطة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:57 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:02 AM

"الصحة العالمية" تنفي علاقتها بتصريحات صحفية منسوبة لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة

أكدت: متحدثونا لا يُدلون بمعلومات رسمية في شكل  SMS أو مقاطع صوتية عبر المنصات الرقمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,221

أصدرت منظمة الصحة العالمية، بياناً لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول تصريحات صحفية نسبت لأشخاص ادعوا صلتهم بالمنظمة.

وجاء نص البيان كالتالي: "نما إلى علمنا أن عدداً من الأشخاص دأبوا على الحديث إلى وسائل الإعلام وبث المعلومات للجمهور تحت ستار العمل لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، والزعم بأنهم مستشارون في المنظمة".

وتابع البيان: "نرجو ملاحظة أنه لا يمكن اعتبار أي متحدث يظهر في وسائل الإعلام دون تسميته أو ترشيحه بشكل مباشر من قبل المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية أو المكاتب الإقليمية أو القطرية على أنه يمثل المنظمة، وكل ما يصدر عن هؤلاء من أقوال ويدلون به من آراء لا يمكن أن ينسب إلى منظمة الصحة العالمية".

وأضافت المنظمة: "نحيطكم علماً أن المتحدثين باسم منظمة الصحة العالمية، وكذلك موظفوها، لا يرسلون مطلقاً معلومات رسمية في شكل رسائل نصية أو مقاطع صوتية شخصية عبر منصة واتساب أو أي منصات رقمية أخرى. بل تتم مشاركة جميع المعلومات الرسمية للجمهور عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبرنامج Chatbot الجديد الرسمي المرتبط بالرقم +41 79 893 18 92، علماً بأن هذه الخدمة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية فقط، ولكن سيتم إضافة المزيد من اللغات قريباً".


ونهيب بوسائل الإعلام والشركاء تنبيهنا إلى أي شخص لم يتم تسميته أو ترشيحه من قبل منظمة الصحة العالمية يدعي أنه يمثل المنظمة الأممية، حتى نتمكن من التوضيح، في محاولة لوقف المعلومات غير الصحيحة والحقائق المغلوطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,519
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,512

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة