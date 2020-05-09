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الضمان الصحي يطلق برنامج "صحتك في رمضان" عبر البث التفاعلي

فعالية تقدم في موسمها الرمضاني الأول إرشادات ونصائح طبية حول الصيام

دشّنَ مجلس الضمان الصحي التعاوني برنامج "صحتك في رمضان" وهي فعاليّة عن بعد تُعنى بالتوعية والتثقيف الصحي، تدار عبر خدمة البث الحي التفاعلي وتقدم في موسمها الرمضاني الأول، إرشادات ونصائح طبية حول الصيام الصحي.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن الفعالية تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة العامة وتقديم النصائح والإرشادات الصحية والرد على الاستفسارات المتعلقة بموضوع كل حلقة، مبيناً أن البرنامج سيتناول عدداً من الموضوعات الطبية مثل مرضى السكري عبر حلقة خاصة تحت عنوان "رمضان والسكري نصائح وإرشادات"، وتقديم حلقة متخصصة عن (الحمل والصوم ) وحلقة عن التغذية السليمة خلال شهر رمضان، إلى جانب تناول قضايا الاستقرار النفسي والتغير الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، إضافة لاستضافة نخبة من الأطباء والإخصائيين كل في مجال تخصصه، مع إتاحة فرص التفاعل للجمهور بالأسئلة والاستفسارات والمداخلات للحوار حول الموضوعات المطروحة.


يذكر أن مجلس الضمان الصحي كان قد اعتمد خطة العمل عن بعد منذ اندلاع فيروس كورونا واستطاع توفير إمكانية الوصول السهل لجميع الخدمات الالكترونية التي وفرها لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمة التي يريدها حيثما كان، عن طريق تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالمجلس أو صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني أو البوابة الالكترونية الخاصة بالمجلس أو الرقم الموحد: 920001177.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضمان الصحي يطلق برنامج "صحتك في رمضان" عبر البث التفاعلي
سبق

دشّنَ مجلس الضمان الصحي التعاوني برنامج "صحتك في رمضان" وهي فعاليّة عن بعد تُعنى بالتوعية والتثقيف الصحي، تدار عبر خدمة البث الحي التفاعلي وتقدم في موسمها الرمضاني الأول، إرشادات ونصائح طبية حول الصيام الصحي.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن الفعالية تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة العامة وتقديم النصائح والإرشادات الصحية والرد على الاستفسارات المتعلقة بموضوع كل حلقة، مبيناً أن البرنامج سيتناول عدداً من الموضوعات الطبية مثل مرضى السكري عبر حلقة خاصة تحت عنوان "رمضان والسكري نصائح وإرشادات"، وتقديم حلقة متخصصة عن (الحمل والصوم ) وحلقة عن التغذية السليمة خلال شهر رمضان، إلى جانب تناول قضايا الاستقرار النفسي والتغير الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، إضافة لاستضافة نخبة من الأطباء والإخصائيين كل في مجال تخصصه، مع إتاحة فرص التفاعل للجمهور بالأسئلة والاستفسارات والمداخلات للحوار حول الموضوعات المطروحة.


يذكر أن مجلس الضمان الصحي كان قد اعتمد خطة العمل عن بعد منذ اندلاع فيروس كورونا واستطاع توفير إمكانية الوصول السهل لجميع الخدمات الالكترونية التي وفرها لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمة التي يريدها حيثما كان، عن طريق تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالمجلس أو صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني أو البوابة الالكترونية الخاصة بالمجلس أو الرقم الموحد: 920001177.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:14 PM

الضمان الصحي يطلق برنامج "صحتك في رمضان" عبر البث التفاعلي

فعالية تقدم في موسمها الرمضاني الأول إرشادات ونصائح طبية حول الصيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنَ مجلس الضمان الصحي التعاوني برنامج "صحتك في رمضان" وهي فعاليّة عن بعد تُعنى بالتوعية والتثقيف الصحي، تدار عبر خدمة البث الحي التفاعلي وتقدم في موسمها الرمضاني الأول، إرشادات ونصائح طبية حول الصيام الصحي.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن الفعالية تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة العامة وتقديم النصائح والإرشادات الصحية والرد على الاستفسارات المتعلقة بموضوع كل حلقة، مبيناً أن البرنامج سيتناول عدداً من الموضوعات الطبية مثل مرضى السكري عبر حلقة خاصة تحت عنوان "رمضان والسكري نصائح وإرشادات"، وتقديم حلقة متخصصة عن (الحمل والصوم ) وحلقة عن التغذية السليمة خلال شهر رمضان، إلى جانب تناول قضايا الاستقرار النفسي والتغير الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، إضافة لاستضافة نخبة من الأطباء والإخصائيين كل في مجال تخصصه، مع إتاحة فرص التفاعل للجمهور بالأسئلة والاستفسارات والمداخلات للحوار حول الموضوعات المطروحة.


يذكر أن مجلس الضمان الصحي كان قد اعتمد خطة العمل عن بعد منذ اندلاع فيروس كورونا واستطاع توفير إمكانية الوصول السهل لجميع الخدمات الالكترونية التي وفرها لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمة التي يريدها حيثما كان، عن طريق تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالمجلس أو صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني أو البوابة الالكترونية الخاصة بالمجلس أو الرقم الموحد: 920001177.

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