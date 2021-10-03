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الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

لتوعية أصحاب العمل والعاملين تزامنًا مع بدء تطبيقها

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، اليوم الأحد، جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي.

وشارك في الجولة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، نايل بن عبدالعزيز الرويلي، ومدير إدارة التفتيش بمكتب العمل مساعد الدرعان.

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نسب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات".

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الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، اليوم الأحد، جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي.

وشارك في الجولة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، نايل بن عبدالعزيز الرويلي، ومدير إدارة التفتيش بمكتب العمل مساعد الدرعان.

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نسب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
04:33 PM

الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

لتوعية أصحاب العمل والعاملين تزامنًا مع بدء تطبيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، اليوم الأحد، جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي.

وشارك في الجولة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، نايل بن عبدالعزيز الرويلي، ومدير إدارة التفتيش بمكتب العمل مساعد الدرعان.

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نسب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات".

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