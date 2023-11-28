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"الاتفاق" يتغلب على "الفيصلي" بهدف "السليتي" ويحصد النقاط الثلاث

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت صمن مباريات الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الاتفاق بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء بأقدام لاعب الاتفاق نعيم السليتي في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 .

الاتفاق الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتفاق" يتغلب على "الفيصلي" بهدف "السليتي" ويحصد النقاط الثلاث
سبق

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت صمن مباريات الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الاتفاق بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء بأقدام لاعب الاتفاق نعيم السليتي في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 .

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:32 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:44 AM

"الاتفاق" يتغلب على "الفيصلي" بهدف "السليتي" ويحصد النقاط الثلاث

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
779

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت صمن مباريات الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الاتفاق بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء بأقدام لاعب الاتفاق نعيم السليتي في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 15 .

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142 مليون ..

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12,888
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