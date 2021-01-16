النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطيري" يخطف المركز الأول في مسابقة "الهجيج" بمهرجان الإبل

أقيمت لأول مرة بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول

حقق عبدالكريم طلال فراج المطيري أول لقب لمسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقب تحقيقه المركز الأول، للمسابقة التي أقيمت لأول مرة في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.

وجاء جاسر صاهود علوش المطيري في المركز الثاني، فيما حل ناصر شبيب عجيل المطيري ثالثاً، ثم فيصل هادي عياد العنزي رابعاً، ثم عبدالله جهيمان الهيلم السبيعي خامسًا.

ونجحت اللجنة المنظمة في تقديم المسابقة بشكل جميل ومنظم، وسط إشادة الحضور، حيث تم إعداد نقطتي البداية والنهاية بشكل مميز، ولم تواجه المشاركين اي صعوبات سواء في المسار أو نقطة النهاية، فيما كانت التغطية الإعلامية حاضرة بقوة من خلال العديد من القنوات والصحف.

وتمثلت فصول المسابقة في ترقيم عدد من إبل الملاك المشاركة وانطلاقتها من نقطة البداية وحتى خط النهاية بمسافة 20 كلم، وسحب الفائز بأول فردية تصل من المنقية المشاركة والتي كانت من نصيب عبدالكريم المطيري.

مسابقة الهجيج مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطيري" يخطف المركز الأول في مسابقة "الهجيج" بمهرجان الإبل
سبق

حقق عبدالكريم طلال فراج المطيري أول لقب لمسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقب تحقيقه المركز الأول، للمسابقة التي أقيمت لأول مرة في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.

وجاء جاسر صاهود علوش المطيري في المركز الثاني، فيما حل ناصر شبيب عجيل المطيري ثالثاً، ثم فيصل هادي عياد العنزي رابعاً، ثم عبدالله جهيمان الهيلم السبيعي خامسًا.

ونجحت اللجنة المنظمة في تقديم المسابقة بشكل جميل ومنظم، وسط إشادة الحضور، حيث تم إعداد نقطتي البداية والنهاية بشكل مميز، ولم تواجه المشاركين اي صعوبات سواء في المسار أو نقطة النهاية، فيما كانت التغطية الإعلامية حاضرة بقوة من خلال العديد من القنوات والصحف.

وتمثلت فصول المسابقة في ترقيم عدد من إبل الملاك المشاركة وانطلاقتها من نقطة البداية وحتى خط النهاية بمسافة 20 كلم، وسحب الفائز بأول فردية تصل من المنقية المشاركة والتي كانت من نصيب عبدالكريم المطيري.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
04:36 PM

"المطيري" يخطف المركز الأول في مسابقة "الهجيج" بمهرجان الإبل

أقيمت لأول مرة بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول

A A A
نافل السبيعي - رماح
1
998

حقق عبدالكريم طلال فراج المطيري أول لقب لمسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقب تحقيقه المركز الأول، للمسابقة التي أقيمت لأول مرة في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.

وجاء جاسر صاهود علوش المطيري في المركز الثاني، فيما حل ناصر شبيب عجيل المطيري ثالثاً، ثم فيصل هادي عياد العنزي رابعاً، ثم عبدالله جهيمان الهيلم السبيعي خامسًا.

ونجحت اللجنة المنظمة في تقديم المسابقة بشكل جميل ومنظم، وسط إشادة الحضور، حيث تم إعداد نقطتي البداية والنهاية بشكل مميز، ولم تواجه المشاركين اي صعوبات سواء في المسار أو نقطة النهاية، فيما كانت التغطية الإعلامية حاضرة بقوة من خلال العديد من القنوات والصحف.

وتمثلت فصول المسابقة في ترقيم عدد من إبل الملاك المشاركة وانطلاقتها من نقطة البداية وحتى خط النهاية بمسافة 20 كلم، وسحب الفائز بأول فردية تصل من المنقية المشاركة والتي كانت من نصيب عبدالكريم المطيري.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,890
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,997
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,049

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة