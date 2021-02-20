النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إبحار في "ذاكرة الرواية".. لقاء "سعودي-عربي" تنظمه "الدارة" غداً

يضم نخبة من الأكاديميين المتخصصين هدفها الخروج برؤى واضحة

تنظّم دارة الملك عبدالعزيز، غداً الأحد، لقاءً علمياً عبر الاتصال المرئي يضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين السعوديين والعرب لمناقشة موضوع "الذاكرة والتاريخ في الرواية الأدبية"؛ بهدف الخروج برؤى واضحة لتحفيز كتابة الرواية التاريخية، وبيان الغاية من العودة للتاريخ، وعلاقة ذلك بالهوية السردية والهوية المجتمعية.

ويسعى اللقاء إلى معرفة الوسائل والأدوات التي قُدم بها التاريخ روائياً، إضافة إلى إبراز الجوانب النظرية في الطرح النقدي الروائي فيما يتعلق بالرواية التاريخية، وتجسير العلاقة بين المؤرخ والروائي، والرواية والتاريخ من خلال الطرح النظري.

وسيرتكز اللقاء على ثلاثة محاور، هي: "الرواية التاريخية بين المرجعي والتخييلي"، و"تمثلات الهوية في الرواية التاريخية"، و"الرواية التاريخية.. الأدوات والأساليب"، حيث سيلقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس في الرباط بالمملكة المغربية الدكتور سعيد يقطين؛ ورقة بحثية بعنوان "الرواية التاريخية تشكل النوع وتطوره"، ليليها البحث الموسوم بـ "الرواية التاريخية: تخيّل الصدى" لأستاذ التعليم العالي بكلية آداب جامعة منوبة التونسية الدكتور محمد القاضي.

ثم يطرح أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود الدكتور معجب العدواني؛ بحثه المعنون بـ"الحقائق التاريخية بين ضرورات التشكيل وإرادة النقل"، ليلقي بعد ذلك أستاذ النقد الأدبي في قسم البلاغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي الحمود؛ دراسته البحثية ذات العنوان "اتجاهات الرواية التاريخية".

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تحتضن عن بُعد منذ منتصف العام الماضي عديداً من اللقاءات العلمية تحت مظلة "منتدى الدارة" الذي يستضيف المختصين والأكاديميين في عديد من العلوم الاجتماعية والإنسانية من داخل المملكة وخارجها، بهدف مناقشة موضوعات وأفكار حول أسئلة تطرح بشغف في الأوساط العلمية ذات العلاقة.

ويستهدف المنتدى شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ويتميز محتواها بالبساطة والتنوع، ليتكامل مع المنتجات العلمية للدارة، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إبحار في "ذاكرة الرواية".. لقاء "سعودي-عربي" تنظمه "الدارة" غداً
سبق

تنظّم دارة الملك عبدالعزيز، غداً الأحد، لقاءً علمياً عبر الاتصال المرئي يضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين السعوديين والعرب لمناقشة موضوع "الذاكرة والتاريخ في الرواية الأدبية"؛ بهدف الخروج برؤى واضحة لتحفيز كتابة الرواية التاريخية، وبيان الغاية من العودة للتاريخ، وعلاقة ذلك بالهوية السردية والهوية المجتمعية.

ويسعى اللقاء إلى معرفة الوسائل والأدوات التي قُدم بها التاريخ روائياً، إضافة إلى إبراز الجوانب النظرية في الطرح النقدي الروائي فيما يتعلق بالرواية التاريخية، وتجسير العلاقة بين المؤرخ والروائي، والرواية والتاريخ من خلال الطرح النظري.

وسيرتكز اللقاء على ثلاثة محاور، هي: "الرواية التاريخية بين المرجعي والتخييلي"، و"تمثلات الهوية في الرواية التاريخية"، و"الرواية التاريخية.. الأدوات والأساليب"، حيث سيلقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس في الرباط بالمملكة المغربية الدكتور سعيد يقطين؛ ورقة بحثية بعنوان "الرواية التاريخية تشكل النوع وتطوره"، ليليها البحث الموسوم بـ "الرواية التاريخية: تخيّل الصدى" لأستاذ التعليم العالي بكلية آداب جامعة منوبة التونسية الدكتور محمد القاضي.

ثم يطرح أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود الدكتور معجب العدواني؛ بحثه المعنون بـ"الحقائق التاريخية بين ضرورات التشكيل وإرادة النقل"، ليلقي بعد ذلك أستاذ النقد الأدبي في قسم البلاغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي الحمود؛ دراسته البحثية ذات العنوان "اتجاهات الرواية التاريخية".

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تحتضن عن بُعد منذ منتصف العام الماضي عديداً من اللقاءات العلمية تحت مظلة "منتدى الدارة" الذي يستضيف المختصين والأكاديميين في عديد من العلوم الاجتماعية والإنسانية من داخل المملكة وخارجها، بهدف مناقشة موضوعات وأفكار حول أسئلة تطرح بشغف في الأوساط العلمية ذات العلاقة.

ويستهدف المنتدى شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ويتميز محتواها بالبساطة والتنوع، ليتكامل مع المنتجات العلمية للدارة، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:33 AM

إبحار في "ذاكرة الرواية".. لقاء "سعودي-عربي" تنظمه "الدارة" غداً

يضم نخبة من الأكاديميين المتخصصين هدفها الخروج برؤى واضحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
328

تنظّم دارة الملك عبدالعزيز، غداً الأحد، لقاءً علمياً عبر الاتصال المرئي يضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين السعوديين والعرب لمناقشة موضوع "الذاكرة والتاريخ في الرواية الأدبية"؛ بهدف الخروج برؤى واضحة لتحفيز كتابة الرواية التاريخية، وبيان الغاية من العودة للتاريخ، وعلاقة ذلك بالهوية السردية والهوية المجتمعية.

ويسعى اللقاء إلى معرفة الوسائل والأدوات التي قُدم بها التاريخ روائياً، إضافة إلى إبراز الجوانب النظرية في الطرح النقدي الروائي فيما يتعلق بالرواية التاريخية، وتجسير العلاقة بين المؤرخ والروائي، والرواية والتاريخ من خلال الطرح النظري.

وسيرتكز اللقاء على ثلاثة محاور، هي: "الرواية التاريخية بين المرجعي والتخييلي"، و"تمثلات الهوية في الرواية التاريخية"، و"الرواية التاريخية.. الأدوات والأساليب"، حيث سيلقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس في الرباط بالمملكة المغربية الدكتور سعيد يقطين؛ ورقة بحثية بعنوان "الرواية التاريخية تشكل النوع وتطوره"، ليليها البحث الموسوم بـ "الرواية التاريخية: تخيّل الصدى" لأستاذ التعليم العالي بكلية آداب جامعة منوبة التونسية الدكتور محمد القاضي.

ثم يطرح أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود الدكتور معجب العدواني؛ بحثه المعنون بـ"الحقائق التاريخية بين ضرورات التشكيل وإرادة النقل"، ليلقي بعد ذلك أستاذ النقد الأدبي في قسم البلاغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي الحمود؛ دراسته البحثية ذات العنوان "اتجاهات الرواية التاريخية".

يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تحتضن عن بُعد منذ منتصف العام الماضي عديداً من اللقاءات العلمية تحت مظلة "منتدى الدارة" الذي يستضيف المختصين والأكاديميين في عديد من العلوم الاجتماعية والإنسانية من داخل المملكة وخارجها، بهدف مناقشة موضوعات وأفكار حول أسئلة تطرح بشغف في الأوساط العلمية ذات العلاقة.

ويستهدف المنتدى شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ويتميز محتواها بالبساطة والتنوع، ليتكامل مع المنتجات العلمية للدارة، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة