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"الأرصاد" تنبه الرياض ونجران: أمطار غزيرة وسحب رعدية وتدن بمدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي الرياض ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الرياض، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والريم والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه الرياض ونجران: أمطار غزيرة وسحب رعدية وتدن بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي الرياض ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الرياض، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والريم والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الجمعة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
10:50 PM

"الأرصاد" تنبه الرياض ونجران: أمطار غزيرة وسحب رعدية وتدن بمدى الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي الرياض ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الرياض، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والريم والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الجمعة.

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