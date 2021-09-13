النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية"

تحت شعار "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا"

احتفل مستشفى صامطة العام، ممثلاً بفريق التوعية الصحية، فعاليات "اليوم العالمي للإسعافات الأولية"، تحت شعار: "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا".

جاء ذلك، ضمن خطط صحة جازان، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وتهدف الفعاليات إلى رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح ولتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها والتعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

وأقيم ركن توعوي وتثقيفي في مجمع السلام مول في صامطة، واشتمل على تقديم نبذة للزوار عن الإسعافات الأولية وتعريف الإسعافات الأولية ومتى وكيف تقدم الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية إيقاف النزيف، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار.

يذكر أن، تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية ينشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ المرضى والمصابين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى صامطة العام يحتفل بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية"
سبق

احتفل مستشفى صامطة العام، ممثلاً بفريق التوعية الصحية، فعاليات "اليوم العالمي للإسعافات الأولية"، تحت شعار: "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا".

جاء ذلك، ضمن خطط صحة جازان، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وتهدف الفعاليات إلى رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح ولتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها والتعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

وأقيم ركن توعوي وتثقيفي في مجمع السلام مول في صامطة، واشتمل على تقديم نبذة للزوار عن الإسعافات الأولية وتعريف الإسعافات الأولية ومتى وكيف تقدم الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية إيقاف النزيف، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار.

يذكر أن، تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية ينشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ المرضى والمصابين.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
06:08 PM

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية"

تحت شعار "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
17

احتفل مستشفى صامطة العام، ممثلاً بفريق التوعية الصحية، فعاليات "اليوم العالمي للإسعافات الأولية"، تحت شعار: "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا".

جاء ذلك، ضمن خطط صحة جازان، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وتهدف الفعاليات إلى رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح ولتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها والتعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

وأقيم ركن توعوي وتثقيفي في مجمع السلام مول في صامطة، واشتمل على تقديم نبذة للزوار عن الإسعافات الأولية وتعريف الإسعافات الأولية ومتى وكيف تقدم الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية إيقاف النزيف، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار.

يذكر أن، تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية ينشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ المرضى والمصابين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,975

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة